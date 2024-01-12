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Posted Сегодня, 14:49

Published Сегодня, 14:49

Modified Сегодня, 14:51

Updated Сегодня, 14:51

Стало известно, сколько жителей Ростовской области заразились сифилисом

Стало известно, сколько жителей Ростовской области заразились сифилисом

12 января 2024, 14:49
Фото: 1MI
Стало известно, сколько жителей Ростовской области заразились сифилисом
В Ростовской области в 2022 году число заболевших сифилисом превышало 1,7 тысячи человек, сообщает Росстат.

За последние 12 этот показатель значительно уменьшился, так как в 2010 году было 5,9 тысячи зараженных. В 2022 году приходилось 43 случая на 1000 человек.

В целом в Южном федеральном округе было 9,3 тысячи пациентов, а 12 лет назад — 29,5 тысячи. В России число заболевших снизилось с 278 тысяч до 108 тысяч человек.

Ранее Росстат сообщил о резком спаде рождаемости в донском регионе. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

До этого социолог заявила о демографической яме в области.

#Илья Протвинов
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