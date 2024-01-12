Стало известно, сколько жителей Ростовской области заразились сифилисом

Posted Сегодня, 14:49
Published Сегодня, 14:49
Modified Сегодня, 14:51
Updated Сегодня, 14:51
За последние 12 этот показатель значительно уменьшился, так как в 2010 году было 5,9 тысячи зараженных. В 2022 году приходилось 43 случая на 1000 человек.
В целом в Южном федеральном округе было 9,3 тысячи пациентов, а 12 лет назад — 29,5 тысячи. В России число заболевших снизилось с 278 тысяч до 108 тысяч человек.
Ранее Росстат сообщил о резком спаде рождаемости в донском регионе. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.
До этого социолог заявила о демографической яме в области.