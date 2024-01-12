Таксисты подняли цены в Ростове в 2,5 раза из-за снегопада

Корреспондент RostovGazeta решила выяснить, сколько будет стоить поездка до редакции в переулке Семашко из различных районов Ростова. Так из Александровки поездка протяженностью 10,4 километра обойдется примерно в 914 рублей по тарифу «Эконом». Поездка от переулка Белоусова на Северном до центра города протяженностью 13 километров обойдется в 1041 рубль, «Комфорт» и вовсе оценили в 1,5 тысячи рублей.