Таксисты подняли цены в Ростове в 2,5 раза из-за снегопада

Posted Сегодня, 06:36
Published Сегодня, 06:36
Modified Сегодня, 06:38
Updated Сегодня, 06:38
Минувшей ночью на Ростов обрушился сильный снегопад, улицы замело, и в пятницу, 12 января, значительная часть ростовчан предпочла добираться на работу с помощью такси. Повышение спроса привело к резкому росту цен на услуги частных перевозчиков.
Корреспондент RostovGazeta решила выяснить, сколько будет стоить поездка до редакции в переулке Семашко из различных районов Ростова. Так из Александровки поездка протяженностью 10,4 километра обойдется примерно в 914 рублей по тарифу «Эконом». Поездка от переулка Белоусова на Северном до центра города протяженностью 13 километров обойдется в 1041 рубль, «Комфорт» и вовсе оценили в 1,5 тысячи рублей.
С улицы Портовой на Западном до переулка Семашко поездка будет стоить 826 рублей за 9,7 километра пути. С Восточного шоссе в Батайске до центра Ростова доехать значительно дешевле, поездка протяженностью 17 километров обойдется в 652 рубля по тарифу «Эконом», а вот «Комфорт» будет стоить 1028 рублей[прим. редакции — все данные актуальны на 09.25 мск 12 января].
Ранее в Ростове дороги сковали восьмибалльные пробки.