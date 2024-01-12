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Published Сегодня, 07:17

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Updated Сегодня, 07:59

«Цены сильно лихорадит»: почему яйца в Ростове не подешевели после праздников

«Цены сильно лихорадит»: почему яйца в Ростове не подешевели после праздников

12 января 2024, 07:17
Фото: rostovgazeta.ru
«Цены сильно лихорадит»: почему яйца в Ростове не подешевели после праздников

Стало известно, почему цены на яйца в Ростовской области не снижаются

Цены на яйца в Ростове обескураживают. Разница в стоимости достигает десятки рублей. Корреспондент RostovGazeta прогулялся по сетевым магазинам города и выяснил, как изменилась стоимость продукта в начале 2024 года.

Чем порадуют цены на яйца в Ростове

Напомним, что цены на куриные яйца в Ростове возмущали горожан на протяжении нескольких месяцев. В ноябре 2023 года обоснованность роста цен решила проверить ФАС. Однако уже в декабре стоимость яиц обновила свой рекорд, превысив 142 рубля за десяток.

Для того, чтобы выяснить, упали ли в начале 2024 года цены на яйца в донской столице, первым магазином корреспондент RostovGazeta посетил сетевой супермаркет «Пятерочка».

Здесь на верхней полке отдела с куриными яйцами бросается в глаза самая дешевая цена — 89,99 рубля за десяток категории С1. Продаются они под брендом «Ясенковская». Произведены в Воронежской области на птицефабрике Бобровская.

Рядом на полке этот же производитель предлагает куриные яйца из отборной категории, стоимостью 129,99 рубля.

Самая дешевая цена на яйца в магазине "Пятерочка" - 89,99 рубля за десяток категории С1Самая дешевая цена на яйца в магазине "Пятерочка" - 89,99 рубля за десяток категории С1
Самая дешевая цена на яйца в магазине "Пятерочка" - 89,99 рубля за десяток категории С1Самая дешевая цена на яйца в магазине "Пятерочка" - 89,99 рубля за десяток категории С1
Самая дешевая цена на яйца в магазине «Пятерочка» — 89,99 рубля за десяток категории С1Самая дешевая цена на яйца в магазине «Пятерочка» — 89,99 рубля за десяток категории С1
Самая дешевая цена на яйца в магазине "Пятерочка" - 89,99 рубля за десяток категории С1
Фото: rostovgazeta.ru

А вот продукт Аксайского производителя «Селяночка» категории С0 по-прежнему стоит на полке по 165, 99 рубля за десяток.

Далеко по цене от воронежского производителя стоят и столовые яйца под маркировкой «Красная цена». Их цена составляет 147,99 и 149,99 рублей за десяток. На ряде таких упаковок с «Красной ценой» указана последняя цена с 10% скидкой — 134,99 рубля. Произведены эти яйца на птицефабриках Ростовской и Астраханской области.

Уступают по стоимости воронежскому производителю и столовые яйца под маркировкой «Красная цена»Уступают по стоимости воронежскому производителю и столовые яйца под маркировкой «Красная цена»
Уступают по стоимости воронежскому производителю и столовые яйца под маркировкой «Красная цена»Уступают по стоимости воронежскому производителю и столовые яйца под маркировкой «Красная цена»
Уступают по стоимости воронежскому производителю и столовые яйца под маркировкой «Красная цена»
Фото: rostovgazeta.ru

Людей возле полок с куриными яйцами совсем мало. И это объяснимо — время рабочее.

Пожилая женщина качает головой.

«Ну вот и снизили цены, а мы переживали», — делится она мыслями вслух.

Поймав на себе взгляд корреспондента RostovGazeta, женщина продолжает:

«Знаете, для того, чтобы сделать хорошо, нужно сделать человеку сперва плохо, а потом вернуть, как было. Так и создают у нас иллюзию, будто цены снизились. А ведь я помню, как совсем недавно яйца у нас стоили 57 рублей за десяток», — говорит она.

Однако ростовчанка не уточнила, что за 57 рублей можно было купить яйца из категории С2. Десять яиц из категории С1 стоили порядка 65-67 рублей, а отборные — около 76 рублей.

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Где в Ростове самые дешевые яйца

Самой дешевой в начале 2024 года оказалась цена на яйца в магазине «Магнит». Здесь корреспондент RostovGazeta просто не поверил своим глазам. Цена за десяток куриного продукта категории С1 составила всего 76,99 рублей. Правда, яйца продаются под маркой «Моя цена». Их производителем является птицефабрика из Тульской области.

Представлена в магазине и продукция упомянутого выше воронежского производителя. Только здесь стоимость за категорию С1 составляет 113, 99 рублей [дороже на 24 рубля — прим.редакции].

Десяток отборных яиц из категории С0 в яркой синей упаковке в «Магните» можно купить за 129,99 рублей. Произведены они в Шебекинском районе Белгородской области.

Предлагаются яйца и в расфасовках по 30 штук. Магазин уверяет, что цена на них «лучшая» и составляет 518,99 рубля. Однако покупатели недовольно цокают языком, отмечая, что все умеют считать. И назвать «лучшей» стоимость в более 172 рублей за десяток — притворство. Но именно по такой цене в магазине продаются куриные яйца птицефабрики «Ореховская» из Миллеровского района.

Ассортимент яиц в магазине Ростова. Ассортимент яиц в магазине Ростова.
Самые дешевые яйца в магазине Ростова. Самые дешевые яйца в магазине Ростова.
Представлена в магазине и продукция воронежского производителя, только уже с большей стоимостью. Представлена в магазине и продукция воронежского производителя, только уже с большей стоимостью.
"Лучшая цена", как уверяет магазин, на яйца в Ростове. "Лучшая цена", как уверяет магазин, на яйца в Ростове.
По 172 рубля продают десяток яиц из Миллеровского района.По 172 рубля продают десяток яиц из Миллеровского района.
Десяток отборных яиц из Белгородской области.Десяток отборных яиц из Белгородской области.
Ассортимент яиц в магазине Ростова.
Фото: rostovgazeta.ru
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Какие яйца полезнее

Корреспондент RostovGazeta приобрел в каждом магазине по десятку самых дешевых яиц из категории С1. Оказалось, что даже в одной категории яйца разные по размеру.

Те, которые приобретены в «Магните» за 76,99 рублей, оказались намного крупнее, чем яйца за 89,99 рублей из «Пятерочки».

Сравнение размера куриных яиц категории С1 от разных производителей.Сравнение размера куриных яиц категории С1 от разных производителей.
Сравнение размера куриных яиц категории С1 от разных производителей.
Фото: rostovgazeta.ru

Да и покупатели в магазинах делились мнением, что последнее время яйца из категории С2 на удивление, стали крупными.

«Я всегда покупаю яйца из категории С2. Да, они должны быть малюсенькими. Но надо понимать, что маленькие производят молодые курочки. У молодых курочек больше здоровья, а, значит, и пользы в таких яйцах много. А большие яйца несут старые куры. Я такие не беру», — делится информацией покупательница из магазина.

Собеседница подчеркивает, что самыми полезными, конечно же, считает яйца домашних кур. По ее словам, домашние яйца в Ростове сегодня можно купить по 150-160 рублей за десяток.

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Почему велик разброс цен на яйца в Ростове

Очевидно, что ситуация с ценами на яйца в Ростовской области остается пока нестабильной. Широкого разнообразия дешевых яиц не наблюдается на полках магазинов. Не видят ростовчане и яиц зарубежного производства.

По сравнительно невысокой стоимости в каждом из магазинов представлена лишь одна позиция. Возникает вопрос — останутся ли эти дешевые яйца на полках после рабочего дня, когда в магазины, традиционно, поспешит большое число покупателей.

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По-прежнему в каждом магазине представлен широкий ассортимент яиц по взлетной стоимости прошлого года.

Причем аргументы производителей про удорожание логистики на практике не находят подтверждения. Логика здесь нарушается. Получается, что из Воронежской и Тульской областей доставка яиц в Ростов обходится дешевле, чем из Аксайского или Миллеровского районов?

Эксперты не видят аргументированного объяснения происходящему. Многие приходят к выводу, что причиной роста цен на куриное яйцо является банальный сговор.

«Необходимо установить порог максимального значения цены за десяток или, в крайнем случае, выписывать штрафы. Это взбодрит недобросовестных производителей яиц, которые в погоне за наживой завышают цены», — резюмирует представитель общественной организации Владислав Махмудов.

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