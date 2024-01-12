«Цены сильно лихорадит»: почему яйца в Ростове не подешевели после праздников

«Знаете, для того, чтобы сделать хорошо, нужно сделать человеку сперва плохо, а потом вернуть, как было. Так и создают у нас иллюзию, будто цены снизились. А ведь я помню, как совсем недавно яйца у нас стоили 57 рублей за десяток», — говорит она.