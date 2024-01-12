Уроженец Ростовской области пытался бежать на Украину на надувной лодке

Posted Сегодня, 08:58
Published Сегодня, 08:58
Modified Сегодня, 09:00
Updated Сегодня, 09:00
«Парламентская газета» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Брянской области сообщила, что уроженец Ростовской области Петр Колистратов получил восемь лет колонии за попытку госизмены.
Брянский областной суд установил, что дончанин решил перейти на сторону противника и присоединиться к ВФУ ради участия в спецоперации на стороне Украины.
Колистратов связался с вербовщиками и сам придумал маршрут, который позволил бы ему пересечь госграницу. Для реализации своего плана дончанин даже купил надувную лодку. Однако во время осуществления плана пограничники задержали Колистратова в пограничной зоне.
Сейчас Колистратова признали виновным в покушении на госизмену и незаконном переходе госграницы, ему предстоит провести в колонии строгого режима восемь лет, также ему присудили ограничение свободы на 1,5 года.
Ранее жительницу Ростовской области обвинили в госизмене и финансировании ВСУ.