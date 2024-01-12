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Published Сегодня, 08:58

Modified Сегодня, 09:00

Updated Сегодня, 09:00

Уроженец Ростовской области получил восемь лет колонии за попытку госизмены

Уроженец Ростовской области пытался бежать на Украину на надувной лодке

12 января 2024, 08:58
Фото: Midjourney
Уроженец Ростовской области получил восемь лет колонии за попытку госизмены

Уроженец Ростовской области получил восемь лет колонии за попытку госизмены

Уроженца Ростовской области приговорили к восьми годам колонии за попытку присоединиться к вооруженным формированиям Украины, об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Брянской области.

«Парламентская газета» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Брянской области сообщила, что уроженец Ростовской области Петр Колистратов получил восемь лет колонии за попытку госизмены.

Брянский областной суд установил, что дончанин решил перейти на сторону противника и присоединиться к ВФУ ради участия в спецоперации на стороне Украины.

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Колистратов связался с вербовщиками и сам придумал маршрут, который позволил бы ему пересечь госграницу. Для реализации своего плана дончанин даже купил надувную лодку. Однако во время осуществления плана пограничники задержали Колистратова в пограничной зоне.

Сейчас Колистратова признали виновным в покушении на госизмену и незаконном переходе госграницы, ему предстоит провести в колонии строгого режима восемь лет, также ему присудили ограничение свободы на 1,5 года.

Ранее жительницу Ростовской области обвинили в госизмене и финансировании ВСУ.

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