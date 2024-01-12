Уже 15 сантиметров! Логвиненко показал неожиданное видео из Ростова

Однако жители города сообщили, что удивлены видом работающей техники. Они пожаловались на нерасчищенные тротуары, по которым сложно передвигаться. «Почему вообще нет сейчас техники на улицах М. Горького, Театральная площадь, Мясникова — Советская, Линии, Закруткина? Город к вечеру встанет намертво», «Улица Привокзальная. Расчистите, пожалуйста!», «Ленина, Сельмаш, автовокзал. Всё в снегу, ни одного дворника и уборочной техники», — сообщили ростовчане.