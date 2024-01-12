Уже 15 сантиметров! Логвиненко показал неожиданное видео из Ростова

Posted Сегодня, 10:56
Published Сегодня, 10:56
Modified Сегодня, 11:00
Updated Сегодня, 11:00
Напомним, минувшей ночью в Ростове начался сильный снегопад, который продолжается вот уже несколько часов. По словам Алексея Логвиненко, на отдельных участках Ростов накрыл 15-сантиметровый слой снега.
Глава администрации рассказал, что коммунальные службы работают в круглосуточном режиме в три смены, чтобы расчистить дороги, тротуары, проезды и подходы к социальным объектам.
Алексей Логвиненко опубликовал видео, на котором изображена дорожная техника, расчищающая дорожное полотно на Ворошиловском проспекте, Красноармейской улице и проспекте Шолохова. Снегоуборочные машины едут друг за другом вереницей, однако работы все еще продолжаются.
Власти призвали ростовчан не оставлять машины в неположенных местах, чтобы не затруднять работу коммунальной техники.
Однако жители города сообщили, что удивлены видом работающей техники. Они пожаловались на нерасчищенные тротуары, по которым сложно передвигаться. «Почему вообще нет сейчас техники на улицах М. Горького, Театральная площадь, Мясникова — Советская, Линии, Закруткина? Город к вечеру встанет намертво», «Улица Привокзальная. Расчистите, пожалуйста!», «Ленина, Сельмаш, автовокзал. Всё в снегу, ни одного дворника и уборочной техники», — сообщили ростовчане.
Ранее в Ростове предсказали 25-градусные морозы.