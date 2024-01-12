В Ростове жителям запретили гулять в парках из-за снегопада

Posted Сегодня, 11:06
Published Сегодня, 11:06
Modified Сегодня, 11:08
Updated Сегодня, 11:08
В ночь на пятницу, 12 января, на Ростов обрушилась сильная метель, а уровень выпавших осадков на отдельных участках достиг 15 сантиметров.
На территории города все еще сохраняются неблагоприятные погодные условия, а именно сильный ветер, снег и в отдельных местах гололедица. Из-за перепадов температуры возможно налипание снега на деревья и ЛЭП.
Власти Ростова-на-Дону призвали дончан отказаться от посещения парков из-за неблагоприятных погодных условий.
«Ликвидация последствий снегопада продолжается, работники парков очищают территории от снега и наледи», — рассказала власти, добавив, что хотят ограничить числе посетителей городских парков из соображений безопасности населения.