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Published Сегодня, 11:06

Modified Сегодня, 11:08

Updated Сегодня, 11:08

В Ростове жителям запретили гулять в парках из-за снегопада

В Ростове жителям запретили гулять в парках из-за снегопада

12 января 2024, 11:06
Фото: rostovgazeta.ru
В Ростове жителям запретили гулять в парках из-за снегопада
В Ростове из-за неблагоприятных погодных условий горожанам рекомендуют отказаться от посещения парков, об этом сообщили в пресс-службе администрации.

В ночь на пятницу, 12 января, на Ростов обрушилась сильная метель, а уровень выпавших осадков на отдельных участках достиг 15 сантиметров.

На территории города все еще сохраняются неблагоприятные погодные условия, а именно сильный ветер, снег и в отдельных местах гололедица. Из-за перепадов температуры возможно налипание снега на деревья и ЛЭП.

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Власти Ростова-на-Дону призвали дончан отказаться от посещения парков из-за неблагоприятных погодных условий.

«Ликвидация последствий снегопада продолжается, работники парков очищают территории от снега и наледи», — рассказала власти, добавив, что хотят ограничить числе посетителей городских парков из соображений безопасности населения.

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