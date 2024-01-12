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Posted Сегодня, 08:04

Published Сегодня, 08:04

Modified Сегодня, 08:08

Updated Сегодня, 08:08

В Ростовской области на 100 родов приходятся 30 абортов

Почему они не рожают! В Ростовской области на 100 младенцев приходятся 30 абортов

12 января 2024, 08:04
Фото: Midjourney
В Ростовской области на 100 родов приходятся 30 абортов

В Ростовской области на 100 новорожденных приходятся 30 абортов

В Ростовской области на каждые 100 родов в 2022 году пришлись 30 прерываний беременности, сообщают СМИ.

По информации Ro.today, в 2022 году в регионе сделали 9,5 тысячи абортов. Этот показатель за год увеличился на 3%.

На каждую тысячу женщин приходилось почти 10 абортов. Но, если сравнивать с ситуацией в 2010 году, то тогда она была еще хуже — 24 прерывания беременности.

В целом получается, что в регионе на каждые 100 родов приходятся 30 абортов. Однако в 2010 году было 57 прерываний беременности на 100 родов.

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Отмечается, что за последние 12 лет количество абортов в регионе уменьшилось почти в три раза.

Напомним, что первый день нового года в Ростовской области родились 87 детей.

А количество многодетных семей в донском регионе выросло в два раза за 10 лет.

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#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Роды#Информация#Женщины#Аборты#Показатель
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