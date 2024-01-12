Почему они не рожают! В Ростовской области на 100 младенцев приходятся 30 абортов

Posted Сегодня, 08:04
Published Сегодня, 08:04
Modified Сегодня, 08:08
Updated Сегодня, 08:08
По информации Ro.today, в 2022 году в регионе сделали 9,5 тысячи абортов. Этот показатель за год увеличился на 3%.
На каждую тысячу женщин приходилось почти 10 абортов. Но, если сравнивать с ситуацией в 2010 году, то тогда она была еще хуже — 24 прерывания беременности.
В целом получается, что в регионе на каждые 100 родов приходятся 30 абортов. Однако в 2010 году было 57 прерываний беременности на 100 родов.
Отмечается, что за последние 12 лет количество абортов в регионе уменьшилось почти в три раза.
Напомним, что первый день нового года в Ростовской области родились 87 детей.
А количество многодетных семей в донском регионе выросло в два раза за 10 лет.