В Ростовской области за 12 лет число онкобольных выросло на почти на 30%

Согласно отчету, последние 12 лет в Ростовской области неуклонно растет доля пациентов со злокачественными новообразованиями на 100 тысяч человек. Если в 2020 году их приходилось 2994 случая на 100 тысяч человек, то в 2021 году их доля возросла до 3036,9 человек, в 2022 году — уже до 3043 дончан.