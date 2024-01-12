В Ростовской области за 12 лет число онкобольных выросло на почти на 30%

Posted Сегодня, 11:01
Published Сегодня, 11:01
Modified Сегодня, 11:03
Updated Сегодня, 11:03
Аналитики представили информацию об изменении числа людей с злокачественными новообразованиями на территории Ростовской области.
Согласно отчету, последние 12 лет в Ростовской области неуклонно растет доля пациентов со злокачественными новообразованиями на 100 тысяч человек. Если в 2020 году их приходилось 2994 случая на 100 тысяч человек, то в 2021 году их доля возросла до 3036,9 человек, в 2022 году — уже до 3043 дончан.
При этом общие показатели заболеваемости в 2022 году снизились до 126,7 тысячи человек после 127,3 тысячи заболевших в 2021 году. Тогда как в 2010 году число таких больных составляло 99,1 тысячи человек. Стоит обратить внимание, что эти данные касаются только тех дончан, что состоят на учете в лечебно-профилактических организациях Ростовской области. Ранее онколог рассказал о необычных симптомах опухоли мозга.