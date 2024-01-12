Власти Новочеркасска рассказали, когда в городе завершится канализационный ад

Posted Сегодня, 17:57
Published Сегодня, 17:57
Modified Сегодня, 17:59
Updated Сегодня, 17:59
В Новочеркасске продолжают устранять последствия аварии на канализационном коллекторе. С последствиями происшествия не могут справиться уже несколько дней. В городе введен режим ЧС. Потоки нечистот заполонили улицы Новочеркасска и грозят добраться до подвалов домов.
Глава местной управы Юрий Лысенко заявил, что последствия ЧП устраняют 100 специалистов и 15 единиц техники.
«Большую часть находящегося под железнодорожным полотном коллектора уже удалось промыть. Осталось очистить 20 метров для того, чтобы стоки начали уходить на поля фильтрации очистных сооружений НЭВЗа», — пояснил Лысенко, рассказывая, когда завершится канализационный ад.
Напомним, режим ЧС ввели в Новочеркасске в том числе и для оперативного согласования работ с РЖД. Дело в том, что рядом с коллектором расположены коммуникации, а потому все разрытия нужно согласовывать.