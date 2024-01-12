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Published Сегодня, 17:57

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Updated Сегодня, 17:59

Власти Новочеркасска рассказали, когда в городе завершится канализационный ад

Власти Новочеркасска рассказали, когда в городе завершится канализационный ад

12 января 2024, 17:57
Фото: для иллюстрации / 1MI
Власти Новочеркасска рассказали, когда в городе завершится канализационный ад
Устранением последствий канализационной аварии в Новочеркасске занимаются 100 человек и 15 единиц техники, сообщил глава местной администрации Юрий Лысенко.

В Новочеркасске продолжают устранять последствия аварии на канализационном коллекторе. С последствиями происшествия не могут справиться уже несколько дней. В городе введен режим ЧС. Потоки нечистот заполонили улицы Новочеркасска и грозят добраться до подвалов домов.

Глава местной управы Юрий Лысенко заявил, что последствия ЧП устраняют 100 специалистов и 15 единиц техники.

Власти Новочеркасска рассказали, когда в городе завершится канализационный ад
Видео: Фото для иллюстрации / Telegram-канал Юрия Лысенко

«Большую часть находящегося под железнодорожным полотном коллектора уже удалось промыть. Осталось очистить 20 метров для того, чтобы стоки начали уходить на поля фильтрации очистных сооружений НЭВЗа», — пояснил Лысенко, рассказывая, когда завершится канализационный ад.

Напомним, режим ЧС ввели в Новочеркасске в том числе и для оперативного согласования работ с РЖД. Дело в том, что рядом с коллектором расположены коммуникации, а потому все разрытия нужно согласовывать.

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