Восьмибалльные пробки парализовали движение в Ростове из-за снегопада

Posted Сегодня, 05:29
Published Сегодня, 05:29
Modified Сегодня, 05:34
Updated Сегодня, 05:34
В данный момент пробкам присвоено восемь баллов из 10. Все это происходит в условиях начавшегося снегопада и традиционного часа пик.
Серьезные транспортные проблемы есть в центральной части города. В том числе стоят машины на улицах Красноармейской, Мечникова, Текучева, Большой Садовой.
Кроме того, затруднено движение на Буденновском и Театральном проспектах. Довольно серьезные проблемы сложились на проспекте Михаила Нагибина, где движение практически остановилось.
Добавим, что заторы в это время есть и в других частях города.
Ранее спасатель Белков рассказал, как ростовчанам справиться с аномальными морозами. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.