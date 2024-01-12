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Восьмибалльные пробки парализовали движение в Ростове из-за снегопада

Восьмибалльные пробки парализовали движение в Ростове из-за снегопада

12 января 2024, 05:29
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону утром в пятницу, 12 января, появились серьезные заторы на дорогах в условиях снегопада, следует из данных онлайн-карт.

В данный момент пробкам присвоено восемь баллов из 10. Все это происходит в условиях начавшегося снегопада и традиционного часа пик.

Серьезные транспортные проблемы есть в центральной части города. В том числе стоят машины на улицах Красноармейской, Мечникова, Текучева, Большой Садовой.

Кроме того, затруднено движение на Буденновском и Театральном проспектах. Довольно серьезные проблемы сложились на проспекте Михаила Нагибина, где движение практически остановилось.

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Добавим, что заторы в это время есть и в других частях города.

Ранее спасатель Белков рассказал, как ростовчанам справиться с аномальными морозами. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.

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#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Пробки#Снегопад#Дороги#Транспортные проблемы#Буденновский проспект#Театральный проспект#Проспект Михаила Нагибина#Улица Большая Садовая
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