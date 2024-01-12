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Published Сегодня, 07:18

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Updated Сегодня, 07:20

Жителей Ростовской области попросили не покидать дома из-за снегопада

Жителей Ростовской области попросили не покидать дома из-за снегопада

12 января 2024, 07:18
Фото: rostovgazeta.ru
Жителей Ростовской области попросили не покидать дома из-за снегопада
В Ростовской области жителей попросили отказаться от поездок и остаться дома из-за снегопада, такой призыв в своем Telegram-канале опубликовал глава администрации Тацинского района Сергей Сягайло.

Ночью на пятницу, 12 января, на Ростовскую область обрушилась метель с большим количеством снега, дороги в значительной части муниципалитетов замело. В донской столице и других городах ведется работа по уборке снега с улиц с высокой плотностью трафика, однако жители Ростовской области замечают, что усилий коммунальщиков недостаточно для ликвидации последствий непогоды.

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Глава администрации Тацинского района Сергей Сягайло обратился к землякам, напомнив, что из-за неблагоприятных погодных условий дорожные службы вынуждены вести работу в круглосуточном режиме. В настоящий момент задействовали все единицы спецтехники, чтобы убрать снежные заносы с дорог.

«Будьте внимательны и осторожны, соблюдайте правила дорожного движения и правила безопасности. Без острой необходимости не выходите из дома, ограничьте поездки во избежание чрезвычайных происшествий!», — призвал земляков Сергей Сягайло.

Ранее дончане заявили, что чиновники в очередной раз оказались не готовы к снегопаду.

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