Жителей Ростовской области попросили не покидать дома из-за снегопада

Posted Сегодня, 07:18
Published Сегодня, 07:18
Modified Сегодня, 07:20
Updated Сегодня, 07:20
Ночью на пятницу, 12 января, на Ростовскую область обрушилась метель с большим количеством снега, дороги в значительной части муниципалитетов замело. В донской столице и других городах ведется работа по уборке снега с улиц с высокой плотностью трафика, однако жители Ростовской области замечают, что усилий коммунальщиков недостаточно для ликвидации последствий непогоды.
Глава администрации Тацинского района Сергей Сягайло обратился к землякам, напомнив, что из-за неблагоприятных погодных условий дорожные службы вынуждены вести работу в круглосуточном режиме. В настоящий момент задействовали все единицы спецтехники, чтобы убрать снежные заносы с дорог.
«Будьте внимательны и осторожны, соблюдайте правила дорожного движения и правила безопасности. Без острой необходимости не выходите из дома, ограничьте поездки во избежание чрезвычайных происшествий!», — призвал земляков Сергей Сягайло.
Ранее дончане заявили, что чиновники в очередной раз оказались не готовы к снегопаду.