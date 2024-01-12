Жителей Ростовской области попросили не покидать дома из-за снегопада

Ночью на пятницу, 12 января, на Ростовскую область обрушилась метель с большим количеством снега, дороги в значительной части муниципалитетов замело. В донской столице и других городах ведется работа по уборке снега с улиц с высокой плотностью трафика, однако жители Ростовской области замечают, что усилий коммунальщиков недостаточно для ликвидации последствий непогоды.