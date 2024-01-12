Жителям Ростова запретили гулять из-за снегопада, пока Новочеркасск тонет в фекалиях

Подобное происшествие не первый раз происходит в Новочеркасске. Ранее город затапливало канализационными стоками 20 лет назад, тогда местных жителей пришлось оставить без воды на несколько дней, чтобы провести ремонтные работы. Сейчас сделать это не получится: из-за морозов отключение воды или даже снижение давления может иметь куда более серьезные последствия.