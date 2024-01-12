Жителям Ростова запретили гулять из-за снегопада, пока Новочеркасск тонет в фекалиях

Posted Сегодня, 15:40
Published Сегодня, 15:40
Modified Сегодня, 15:42
Updated Сегодня, 15:42
Власти сообщили, что режим ЧС введен в Новочеркасске из-за угрозы подтопления домов канализационными стоками. Решить проблему в городе не могут уже несколько дней.
Глава местной администрации Юрий Лысенко пояснил, что компании, которые занимаются техническим обслуживанием, постоянно ведут работы, однако уровень воды в коллекторе почти не меняется. Велик риск затопления подвалов жилых домов. Один такой инцидент уже зафиксирован.
Подобное происшествие не первый раз происходит в Новочеркасске. Ранее город затапливало канализационными стоками 20 лет назад, тогда местных жителей пришлось оставить без воды на несколько дней, чтобы провести ремонтные работы. Сейчас сделать это не получится: из-за морозов отключение воды или даже снижение давления может иметь куда более серьезные последствия.
Другая сложность состоит в том, что рядом со злосчастным коллектором проходят коммуникации РЖД. Любые разрытия рядом с ними нужно согласовывать. Режим ЧС в городе решили ввести именно для оперативного согласования с РЖД технических вопросов.
В Ростове сегодня ночью и утром прошел мощный снегопад. Из-за неблагоприятных погодных условий городская администрация попросила ростовчан не гулять в парках.
Власти уточнили, что уровень осадков, выпавших в Ростове, на отдельных участках составил 15 сантиметров. Помимо этого в городе достаточно ветрено, местами образовался гололед.
Парки ростовчан попросили не посещать еще и потому, что там работают дворники. Они расчищают снег и убирают наледь. А потому находиться там небезопасно.
Росстат привел статистику, что в регионе в 2022 году на каждые 100 родов пришлись 30 абортов. Всего в 2022 году в области сделали 9,5 тысячи процедур искусственного прерывания беременности. В сравнении с данными предыдущего года показатель вырос на 3%.
Таким образом, на каждую тысячу женщин приходилось почти 10 абортов. Примечательно, то в 2010 году на каждую тысячу женщин приходилось 24 прерывания беременности. Тогда же, по статистике, на 100 родов приходилось 57 абортов. Можно констатировать, что за последние 12 лет количество абортов в регионе уменьшилось почти в три раза.