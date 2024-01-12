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Published Сегодня, 15:40

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Жителям Ростова запретили гулять из-за снегопада, пока Новочеркасск тонет в фекалиях

Жителям Ростова запретили гулять из-за снегопада, пока Новочеркасск тонет в фекалиях

12 января 2024, 15:40
Фото: rostovgazeta.ru
Жителям Ростова запретили гулять из-за снегопада, пока Новочеркасск тонет в фекалиях
Ростовчан попросили не гулять в парках из-за мощного снегопада, тем временем режим ЧП введен в Новочеркасске из-за угрозы подтопления фекалиями, пока в регионе зафиксирован рост числа абортов.

На дно

Власти сообщили, что режим ЧС введен в Новочеркасске из-за угрозы подтопления домов канализационными стоками. Решить проблему в городе не могут уже несколько дней.

Глава местной администрации Юрий Лысенко пояснил, что компании, которые занимаются техническим обслуживанием, постоянно ведут работы, однако уровень воды в коллекторе почти не меняется. Велик риск затопления подвалов жилых домов. Один такой инцидент уже зафиксирован.

Подобное происшествие не первый раз происходит в Новочеркасске. Ранее город затапливало канализационными стоками 20 лет назад, тогда местных жителей пришлось оставить без воды на несколько дней, чтобы провести ремонтные работы. Сейчас сделать это не получится: из-за морозов отключение воды или даже снижение давления может иметь куда более серьезные последствия.

Другая сложность состоит в том, что рядом со злосчастным коллектором проходят коммуникации РЖД. Любые разрытия рядом с ними нужно согласовывать. Режим ЧС в городе решили ввести именно для оперативного согласования с РЖД технических вопросов.

Видео: ТГ канал Юрия Лысенко
Срочно ввели режим ЧС: Новочеркасск начало топить фекалиями
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Никаких прогулок в снегопад

В Ростове сегодня ночью и утром прошел мощный снегопад. Из-за неблагоприятных погодных условий городская администрация попросила ростовчан не гулять в парках.

Власти уточнили, что уровень осадков, выпавших в Ростове, на отдельных участках составил 15 сантиметров. Помимо этого в городе достаточно ветрено, местами образовался гололед.

Парки ростовчан попросили не посещать еще и потому, что там работают дворники. Они расчищают снег и убирают наледь. А потому находиться там небезопасно.

В Ростове жителям запретили гулять в парках из-за снегопада
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На 100 родов 30 абортов

Росстат привел статистику, что в регионе в 2022 году на каждые 100 родов пришлись 30 абортов. Всего в 2022 году в области сделали 9,5 тысячи процедур искусственного прерывания беременности. В сравнении с данными предыдущего года показатель вырос на 3%.

Всего в 2022 году в области сделали 9,5 тысячи процедур искусственного прерывания беременности. В сравнении с данными предыдущего года показатель вырос на 3%.Всего в 2022 году в области сделали 9,5 тысячи процедур искусственного прерывания беременности. В сравнении с данными предыдущего года показатель вырос на 3%.
Всего в 2022 году в области сделали 9,5 тысячи процедур искусственного прерывания беременности. В сравнении с данными предыдущего года показатель вырос на 3%.
Фото: Pxhere

Таким образом, на каждую тысячу женщин приходилось почти 10 абортов. Примечательно, то в 2010 году на каждую тысячу женщин приходилось 24 прерывания беременности. Тогда же, по статистике, на 100 родов приходилось 57 абортов. Можно констатировать, что за последние 12 лет количество абортов в регионе уменьшилось почти в три раза.

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