Бездействие властей Ярославской области: сотни людей остаются без света и отопления

В селах Высокое и Покровское и в деревнях Березники и Инальцино почти три недели нет электричества. В Березниках пока еще работает централизованная котельная, однако жители не на шутку встревожены — в случае выхода котла из строя они останутся и без тепла. В Высоком, как и в Березниках, живет приблизительно 300 человек. Население Инальцино составляет 100 человек. Еще около 100 граждан проживает в Покровском, Землево и Долгополово.