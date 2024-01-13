Бездействие властей Ярославской области: сотни людей остаются без света и отопления

Posted Сегодня, 09:42
Published Сегодня, 09:42
Modified Сегодня, 09:42
Updated Сегодня, 09:42
В селах Высокое и Покровское и в деревнях Березники и Инальцино почти три недели нет электричества. В Березниках пока еще работает централизованная котельная, однако жители не на шутку встревожены — в случае выхода котла из строя они останутся и без тепла. В Высоком, как и в Березниках, живет приблизительно 300 человек. Население Инальцино составляет 100 человек. Еще около 100 граждан проживает в Покровском, Землево и Долгополово.
Согласно информации, опубликованной изданием «Новые известия», в Яковцево Борисоглебского района закрылся единственный медпункт. Это произошло, невзирая на все усилия со стороны местного фельдшера. Таким образом, 200 жителей населенного пункта остались без медицинской помощи.
Тепла и света нет и в школе Яковцево. Такая же ситуация наблюдается в школах Высокого и Березников. Учиться и работать в таких условиях невозможно.
Несмотря на плачевную ситуацию в сельских населенных пунктах области, которые в прямом смысле замерзают, в райцентре Борисоглебском отопление и свет есть повсюду. Глава района занята другим делом: в соответствии с приказом губернатора Михаила Евраева новый мост в поселке освещается всю ночь.
Порядка 7 миллионов рублей было направлено из бюджета на подсветку и велосипедную дорожку нового сооружения в райцентре. Очевидно, что часть этих денег следовало бы потратить на расчистку просек.
Жители Титово-2 обращаются к главе региона со слезами на глазах. В местном магазине нет ни тепла, ни электричества. Пенсионеры и многодетные родители тратят свои последние средства на отапливание жилья генератором. Однако такая возможность есть далеко не у всех. Одна из местных жительниц сообщает, что число пострадавших от отсутствия отопления и электроснабжения намеренно занижается.
«Администрация должна помогать в расчистке просек, но последние 10 лет ничего не делалось… Все разрушено», — жалуется Ольга сотрудникам «Новых известий».
Известно, что за электроснабжение района несет ответственность ПАО «Россети Центр». Три бригады по три человека ежедневно трудятся по 12 часов, обслуживая 50 км аварийных линий. Многие находятся на больничном. Сотрудники «Россетей» рассказывают, что аварии на линиях обусловлены ветхостью проводов и конструкций.
В настоящее время абсолютно невозможно подойти к просекам: это сплошные снеговые завалы. Журналисты задают резонный вопрос: на что власти расходуют ежемесячные платежи граждан?
Спрогнозировать дату окончания ремонтных работ никто не может. В течение трех кризисных недель начальство так и не появилось в пострадавших населенных пунктах.