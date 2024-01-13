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Published Сегодня, 11:18

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Updated Сегодня, 11:20

Бригады четырех городов задействовали в ликвидации аварии в Новочеркасске

Бригады четырех городов задействовали в ликвидации аварии в Новочеркасске

13 января 2024, 11:18
Фото: Telegram-канал губернатора Василия Голубева
Бригады четырех городов задействовали в ликвидации аварии в Новочеркасске
В Новочеркасск направили бригады из Ростова, Таганрога и Азова, чтобы ликвидировать последствия аварии на канализационном коллекторе, об этом сообщил губернатор Василий Голубев.

В пятницу, 12 января, стало известно, что к аварийно-восстановительным работам на канализационном коллекторе присоединились ремонтные бригады из Ростова, Азова и Таганрога. Сейчас они совместно работниками аварийных служб Новочеркасска стараются ликвидировать провал протяженностью шесть метров на улице Привокзальной, а также отремонтировать коллектор диаметром 800 миллиметров. Рабочим предоставили спецтехнику, в том числе каналопромывочную машину.

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«Поставил задачу завершить аварийные работы как можно скорее. Буду следить за их ходом и информировать вас», — сообщил Василий Голубев в личном Telegram-канале.

Недавно в Новочеркасске ввели режим чрезвычайной ситуации, по словам местных жителей, коммунальная авария произошла около недели назад. С тех пор улицы города топит нечистотами, а жителям буквально нечем дышать из-за зловония.

Ранее стало известно, что в Новочеркасске нечистоты затопили подвалы жилых домов.

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