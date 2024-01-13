Бригады четырех городов задействовали в ликвидации аварии в Новочеркасске

В пятницу, 12 января, стало известно, что к аварийно-восстановительным работам на канализационном коллекторе присоединились ремонтные бригады из Ростова, Азова и Таганрога. Сейчас они совместно работниками аварийных служб Новочеркасска стараются ликвидировать провал протяженностью шесть метров на улице Привокзальной, а также отремонтировать коллектор диаметром 800 миллиметров. Рабочим предоставили спецтехнику, в том числе каналопромывочную машину.