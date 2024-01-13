Бригады четырех городов задействовали в ликвидации аварии в Новочеркасске

Posted Сегодня, 11:18
Published Сегодня, 11:18
Modified Сегодня, 11:20
Updated Сегодня, 11:20
В пятницу, 12 января, стало известно, что к аварийно-восстановительным работам на канализационном коллекторе присоединились ремонтные бригады из Ростова, Азова и Таганрога. Сейчас они совместно работниками аварийных служб Новочеркасска стараются ликвидировать провал протяженностью шесть метров на улице Привокзальной, а также отремонтировать коллектор диаметром 800 миллиметров. Рабочим предоставили спецтехнику, в том числе каналопромывочную машину.
«Поставил задачу завершить аварийные работы как можно скорее. Буду следить за их ходом и информировать вас», — сообщил Василий Голубев в личном Telegram-канале.
Недавно в Новочеркасске ввели режим чрезвычайной ситуации, по словам местных жителей, коммунальная авария произошла около недели назад. С тех пор улицы города топит нечистотами, а жителям буквально нечем дышать из-за зловония.
Ранее стало известно, что в Новочеркасске нечистоты затопили подвалы жилых домов.