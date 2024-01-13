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Published Сегодня, 06:04

Modified Сегодня, 06:08

Updated Сегодня, 06:08

Часть жителей Ростовской области оставят без телевидения с 15 января

Часть жителей Ростовской области оставят без телевидения с 15 января

13 января 2024, 06:04
Фото: 1MI
В Ростовской области запланированы отключения телерадиосигнала, что застронет часть жителей региона, предупредила Российская телевизионная и радиовещательная сеть.

В понедельник, 15 января, не смогут посмотреть телевизор жители Морозовска, Каменска-Шахтинского и Ростова-на-Дону. Ограничения продлятся с 08.00 мск до 17.00.

На следующий день ограничения введут в населенном пункте Маркинская. Кроме того, это коснется жителей Волгодонска.

Мать брошенной невесты подала в суд на жениха в Ростовской области из-за телевизора
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В среду без телевидения останутся жители хутора Калининский. В это время планируется провести профилактические работы.

Если ухудшатся погодные условия, то работы могут отменить.

Ранее мать брошенной невесты подала в суд на жениха в Ростовской области из-за телевизора. Материал на эту тему читайте по ссылке.

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#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Суд#Каменск-Шахтинский#Волгодонск#Морозовск#Отключения#Погодные условия#Телевидение
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