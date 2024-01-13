Часть жителей Ростовской области оставят без телевидения с 15 января

Posted Сегодня, 06:04
Published Сегодня, 06:04
Modified Сегодня, 06:08
Updated Сегодня, 06:08
В понедельник, 15 января, не смогут посмотреть телевизор жители Морозовска, Каменска-Шахтинского и Ростова-на-Дону. Ограничения продлятся с 08.00 мск до 17.00.
На следующий день ограничения введут в населенном пункте Маркинская. Кроме того, это коснется жителей Волгодонска.
В среду без телевидения останутся жители хутора Калининский. В это время планируется провести профилактические работы.
Если ухудшатся погодные условия, то работы могут отменить.
Ранее мать брошенной невесты подала в суд на жениха в Ростовской области из-за телевизора. Материал на эту тему читайте по ссылке.