Электробусные маршруты запустят в Ростове с 16 января

Электробусы должны выйти на маршруты №58 и 88 с 16 января. После этого электробусы будут курсировать между Сельмашем, проспектами Ленина, Буденновским и Центральным Рынком, также будут перевозить пассажиров от площади Карла Маркса до ВОС и проспекта Стачки.