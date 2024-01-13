Электробусные маршруты запустят в Ростове с 16 января

Posted Сегодня, 14:30
Published Сегодня, 14:30
Modified Сегодня, 14:32
Updated Сегодня, 14:32
Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко объявил, что в городе проводят последние этапы настройки и тестирования оборудования для обеспечения работы электробусов, которые приобрели в прошлом году.
Электробусы должны выйти на маршруты №58 и 88 с 16 января. После этого электробусы будут курсировать между Сельмашем, проспектами Ленина, Буденновским и Центральным Рынком, также будут перевозить пассажиров от площади Карла Маркса до ВОС и проспекта Стачки.
Алексей Логвиненко уточнил, что маршрут №88 для электробусов разработали с учетом мнения ростовчан.
Напомним, последние несколько месяцев власти Ростовской области активно работают над улучшением качества пассажироперевозок в Ростове-на-Дону, однако местные жители все еще недовольны работой отдельных маршрутов. Причиной этого называют несоблюдение расписания, переполненность салонов автобусов, а также перебои в работе маршрутов в вечернее время.
Ранее власти заявили, что планируют купить еще 35 электробусов в 2024 году.