rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:30

Published Сегодня, 14:30

Modified Сегодня, 14:32

Updated Сегодня, 14:32

Электробусные маршруты запустят в Ростове с 16 января

Электробусные маршруты запустят в Ростове с 16 января

13 января 2024, 14:30
Фото: Midjourney
Электробусные маршруты запустят в Ростове с 16 января
В Ростове с 16 января электробусы выйдут на маршруты общественного транспорта, об этом сообщил глава администрации Алексей Логвиненко.

Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко объявил, что в городе проводят последние этапы настройки и тестирования оборудования для обеспечения работы электробусов, которые приобрели в прошлом году.

Стало известно, когда в Ростове запустят электробусы и куда они будут ездить
Узнать подробнее

Электробусы должны выйти на маршруты №58 и 88 с 16 января. После этого электробусы будут курсировать между Сельмашем, проспектами Ленина, Буденновским и Центральным Рынком, также будут перевозить пассажиров от площади Карла Маркса до ВОС и проспекта Стачки.

Алексей Логвиненко уточнил, что маршрут №88 для электробусов разработали с учетом мнения ростовчан.

Напомним, последние несколько месяцев власти Ростовской области активно работают над улучшением качества пассажироперевозок в Ростове-на-Дону, однако местные жители все еще недовольны работой отдельных маршрутов. Причиной этого называют несоблюдение расписания, переполненность салонов автобусов, а также перебои в работе маршрутов в вечернее время.

Ранее власти заявили, что планируют купить еще 35 электробусов в 2024 году.

Читайте также:
Власти Ростова купят еще 35 электробусов в 2024 годуВ Таганрог завезли новые электробусы, несмотря на ураганСтало известно, на какие маршруты выведут новые электробусы в Ростове-на-Дону
#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Общественный транспорт#Надежда Пустяк#Транспорт#Последние новости Ростова на сегодня#Ростов#Ленина#Сельмаш#Маршруты#Электробусы#Происшествия
Подпишитесь
Новочеркасск утопает в фекалиях, пока ростовчане мерзнут в автобусах
Сегодня, 16:41
Многодетный отец из Ростовской области утонул в реке в ночь перед Рождеством
Сегодня, 16:26
Ростовские новости о цыганской карьере и губительных перепадах температуры
5 января 2022,, 16:03
«Когда же это закончится?»: дешевые куриные яйца исчезли в магазинах Ростова
Сегодня, 13:09
Как автор «теории малых дел» публиковался в ростовской газете «Приазовский край»
Сегодня, 13:27