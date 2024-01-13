Как автор «теории малых дел» публиковался в ростовской газете «Приазовский край»

На самом деле все зависит от того, как вы смотрите на этот мир. Смотрите с добром − он и будет добрым. Смотрите иначе − все так и будет. Есть такая восточная мудрость: «Изменяя себя, ты изменяешь и окружающий тебя мир». Начинать любое преобразование надо с себя, своего мировоззрения. И тогда все меняется и преображается вокруг.