Как автор «теории малых дел» публиковался в ростовской газете «Приазовский край»

Posted Сегодня, 13:27
Published Сегодня, 13:27
Modified Сегодня, 13:29
Updated Сегодня, 13:29
Георгий Багдыков
Не могу не отметить, что у издателя «Приазовского края» Арутюнова, как тогда говорили, было чутье на талантливых журналистов и публицистов. Наверное, поэтому его газета и была самой популярной и читаемой в начале двадцатого века. Было даже время, когда газета выходила два раза в день − утром и вечером, то есть были утренние и вечерние выпуски. «Приазовский край» прекратил свое существование лишь с приходом советской власти на Дон.
Но вернемся к одному из самых ярких журналистов начала двадцатого века Якову Васильевичу Абрамову.
Его считают родоначальником целого направления в литературе и журналистике. Эту теорию называют «абрамовщиной» или «теорией малых дел».
То есть вместо потрясений и якобы грандиозных преобразований предлагаются конкретные дела, пусть и малые. Абрамов призывал к «тихой культурной работе», считал, что нужно «идти в народ и просвещать людей». Абрамов также полагал, что самые лучшие и благородные профессии на земле − это профессии врача и учителя. Я с этим мнением Якова Васильевича полностью согласен.
Надо сказать, что «теория малых дел» Абрамова пользовалась определенным успехом среди ростовской и нахичеванской интеллигенции. Абрамов как бы доказывал верность изречения: «Капля по капле камень точит».
Честно признаюсь, теория Абрамова мне по душе. Более того, я стараюсь жить, творить, заниматься общественной работой, опираясь на «теорию малых дел».
Считаю, что никогда революции не приводили общество к согласию и порядку. Это всегда потрясения и жертвы, разрушения и страдания. Конечно, общество может резко измениться. И ход истории пойдет иначе. И может произойти скачок в развитии общества. Но всегда ли это нужно? Всегда ли необходимы большие жертвы? А они, эти жертвы, бывают даже при бархатных революциях, как мы видим.
Знаете, чем еще мне близка «теория малых дел»? Есть такое высказывание, которое мне очень нравится: «Лучше зажечь одну свечу, чем проклинать темноту».
Конечно, реформы и преобразования в обществе необходимы. Но только они должны происходить эволюционно, постепенно и мирно. Я в этом убежден.
На самом деле все зависит от того, как вы смотрите на этот мир. Смотрите с добром − он и будет добрым. Смотрите иначе − все так и будет. Есть такая восточная мудрость: «Изменяя себя, ты изменяешь и окружающий тебя мир». Начинать любое преобразование надо с себя, своего мировоззрения. И тогда все меняется и преображается вокруг.
Яков Васильевич Абрамов был известен своими рассказами и очерками о судьбах крестьян и жизни обитателей городских окраин.
В «Приазовском крае» Абрамов писал статьи на актуальные темы, которые волновали российское общество. К примеру, он отстаивал свободу слова и выступал против цензуры. Во всех его статьях главной являлась идея гуманизма. Писатель боролся с несправедливостью, защищал угнетенные слои российского общества.
Абрамов прожил яркую, но короткую жизнь, оставив после себя «теорию малых дел», актуальную и в наши дни.