«Когда же это закончится?»: дешевые куриные яйца исчезли в магазинах Ростова

Posted Сегодня, 13:09
Published Сегодня, 13:09
Modified Сегодня, 13:11
Updated Сегодня, 13:11
Вчерашний обзор цен на продукт первой необходимости в Ростове показал — куриные яйца можно найти по сравнительно не дорогой стоимости. По 76,99 и 89,99 рубля за десяток категории С1.
Такие цены корреспондент RostovGazeta зафиксировал утром в будний день. Вероятно, что яиц по такой стоимости было не много. Как и ожидалось, к выходным этот продукт и вовсе исчез с прилавков.
«Полки с яйцами в магазинах полупустые. Дешевых нет, все яйца выше ста рублей. Когда же это закончится?» — возмущаются потребители.
По-прежнему стабильно высокая цена держится на продукт из Аксайского района. И даже по «красной цене» десяток яиц обходится покупателям по 139,99 и 159,99 рубля в зависимости от категории.
Ранее RostovGazeta выясняла причины, почему цена на яйца не снижается в магазинах Ростова.