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Posted Сегодня, 13:09

Published Сегодня, 13:09

Modified Сегодня, 13:11

Updated Сегодня, 13:11

Востребованные куриные яйца исчезли из магазинов в Ростове

«Когда же это закончится?»: дешевые куриные яйца исчезли в магазинах Ростова

13 января 2024, 13:09
Фото: rostovgazeta.ru
Востребованные куриные яйца исчезли из магазинов в Ростове

Дешевые куриные яйца исчезли из магазинов в Ростове

Ситуация с куриными яйцами в Ростове продолжает беспокоить горожан. Ростовчане снова не обнаружили в магазинах относительно дешевых яиц. Об этом сообщили корреспонденту RostovGazeta жители Советского района.

Вчерашний обзор цен на продукт первой необходимости в Ростове показал — куриные яйца можно найти по сравнительно не дорогой стоимости. По 76,99 и 89,99 рубля за десяток категории С1.

Такие цены корреспондент RostovGazeta зафиксировал утром в будний день. Вероятно, что яиц по такой стоимости было не много. Как и ожидалось, к выходным этот продукт и вовсе исчез с прилавков.

«Полки с яйцами в магазинах полупустые. Дешевых нет, все яйца выше ста рублей. Когда же это закончится?» — возмущаются потребители.

Вчера утром на верхней полке были представлены яйца по 89,99 рубля за десяток. Сегодня полка пустая. Вчера утром на верхней полке были представлены яйца по 89,99 рубля за десяток. Сегодня полка пустая.
Яйца по "красной цене" по 159,99 рубля за десяток. Яйца по "красной цене" по 159,99 рубля за десяток.
Вчера утром на верхней полке были представлены яйца по 89,99 рубля за десяток. Сегодня полка пустая.
Фото: rostovgazeta.ru
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По-прежнему стабильно высокая цена держится на продукт из Аксайского района. И даже по «красной цене» десяток яиц обходится покупателям по 139,99 и 159,99 рубля в зависимости от категории.

Ранее RostovGazeta выясняла причины, почему цена на яйца не снижается в магазинах Ростова.

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