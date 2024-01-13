Многодетный отец из Ростовской области утонул в реке в ночь перед Рождеством

Posted Сегодня, 16:26
Published Сегодня, 16:26
Modified Сегодня, 16:28
Updated Сегодня, 16:28
Вечером 6 января в Матвеево-Курганском районе Ростовской области в реке Миус утонул многодетный отец.
По данным издания «КП — Ростов-на-Дону», жертва трагедии до 2010 года имел проблемы с алкоголем, однако позже «закодировался». В течение последних 13 лет мужчина по имени Виктор вовсе не употреблял спиртное, но в эти новогодние праздники 48-летний мужчина решил выпить — и это решение закончилось трагедией.
Источник издания рассказал, что 6 января мужчина решил встретиться с другом и приехал к берегу реки Миус на велосипеде. Там его ждал знакомый по имени Михаил, мужчины выпили и якобы решили переплыть реку, чтобы «освежиться».
Михаил быстро переплыл узкий участок реки и немедленно уснул, а вот его товарищу повезло меньше. Где-то на середине реки Виктор начал тонуть и не смог добраться до берега.
Мать Виктора обратилась в полицию в 06.00 мск, сотрудники правоохранительных органов быстро нашли велосипед у берега реки, а после и спящего собутыльника многодетного отца.
«Когда его разбудили и спросили о Викторе, тот ответил, что они переплывали речку на спор», — сказано в публикации.
Однако позднее, когда водолазы уже достали тело Виктора со дна реки Миус, Михаил якобы отказался от своих показаний, заявив, что спора не было, они с другом просто решили искупаться.
У погибшего остались жена и трое детей, двое из них — несовершеннолетние.
Информация официально не подтвердилась, данные уточняются.
Ранее в Ростовской области двое маленьких детей провалились под лед 9 января.