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Published Сегодня, 16:26

Modified Сегодня, 16:28

Updated Сегодня, 16:28

Многодетный отец из Ростовской области утонул в реке в ночь перед Рождеством

Многодетный отец из Ростовской области утонул в реке в ночь перед Рождеством

13 января 2024, 16:26
Фото: 1MI
Многодетный отец из Ростовской области утонул в реке в ночь перед Рождеством
В Ростовской области многодетный отец ушел в запой на новогодних праздниках и утонул в реке Миус в сочельник, об этом рассказали донские СМИ.

Вечером 6 января в Матвеево-Курганском районе Ростовской области в реке Миус утонул многодетный отец.

По данным издания «КП — Ростов-на-Дону», жертва трагедии до 2010 года имел проблемы с алкоголем, однако позже «закодировался». В течение последних 13 лет мужчина по имени Виктор вовсе не употреблял спиртное, но в эти новогодние праздники 48-летний мужчина решил выпить — и это решение закончилось трагедией.

Источник издания рассказал, что 6 января мужчина решил встретиться с другом и приехал к берегу реки Миус на велосипеде. Там его ждал знакомый по имени Михаил, мужчины выпили и якобы решили переплыть реку, чтобы «освежиться».

Михаил быстро переплыл узкий участок реки и немедленно уснул, а вот его товарищу повезло меньше. Где-то на середине реки Виктор начал тонуть и не смог добраться до берега.

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Мать Виктора обратилась в полицию в 06.00 мск, сотрудники правоохранительных органов быстро нашли велосипед у берега реки, а после и спящего собутыльника многодетного отца.

«Когда его разбудили и спросили о Викторе, тот ответил, что они переплывали речку на спор», — сказано в публикации.

Однако позднее, когда водолазы уже достали тело Виктора со дна реки Миус, Михаил якобы отказался от своих показаний, заявив, что спора не было, они с другом просто решили искупаться.

У погибшего остались жена и трое детей, двое из них — несовершеннолетние.

Информация официально не подтвердилась, данные уточняются.

Ранее в Ростовской области двое маленьких детей провалились под лед 9 января.

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