Многодетный отец из Ростовской области утонул в реке в ночь перед Рождеством

По данным издания «КП — Ростов-на-Дону», жертва трагедии до 2010 года имел проблемы с алкоголем, однако позже «закодировался». В течение последних 13 лет мужчина по имени Виктор вовсе не употреблял спиртное, но в эти новогодние праздники 48-летний мужчина решил выпить — и это решение закончилось трагедией.