Названы болезни, от которых чаще всего умирают в Ростовской области

Posted Сегодня, 04:39
Published Сегодня, 04:39
Modified Сегодня, 04:39
Updated Сегодня, 04:39
На каждые 100 тысяч человек в регионе скончались 1,4 тысячи жителей. В том числе 18 граждан из-за инфекций и паразитарных болезней, 8 — от туберкулеза, но никто не умер из-за ВИЧ.
По причине новообразований ушли из жизни 198 жителей региона, а из-за болезни системы кровообращения — 650 человек, органов дыхания — 83.
Кроме того, 78 человек из 100 тысяч скончались из-за болезней органов пищеварения. Оказалось, что мужчины трудоспособного возраста умирают в четыре раза чаще, чем женщины.
Ранее социолог заявила о демографической яме в Ростовской области.
До этого стало известно, что ожидаемая продолжительность жизни выросла до 73 лет в донском регионе.