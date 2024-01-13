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Published Сегодня, 04:39

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Updated Сегодня, 04:39

Названы болезни, от которых чаще всего умирают в Ростовской области

Названы болезни, от которых чаще всего умирают в Ростовской области

13 января 2024, 04:39
Фото: 1MI
Названы болезни, от которых чаще всего умирают в Ростовской области
В Ростовской области в 2022 году скончались несколько тысяч человек, в том числе из-за болезней, сообщает Росстат.

На каждые 100 тысяч человек в регионе скончались 1,4 тысячи жителей. В том числе 18 граждан из-за инфекций и паразитарных болезней, 8 — от туберкулеза, но никто не умер из-за ВИЧ.

По причине новообразований ушли из жизни 198 жителей региона, а из-за болезни системы кровообращения — 650 человек, органов дыхания — 83.

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Кроме того, 78 человек из 100 тысяч скончались из-за болезней органов пищеварения. Оказалось, что мужчины трудоспособного возраста умирают в четыре раза чаще, чем женщины.

Ранее социолог заявила о демографической яме в Ростовской области.

До этого стало известно, что ожидаемая продолжительность жизни выросла до 73 лет в донском регионе.

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