Новочеркасск утопает в фекалиях, пока ростовчане мерзнут в автобусах

Сейчас в городе действует режим ЧС, кроме того, в Ростовской области уже третий день держатся сильные морозы. Несмотря на это, в Новочеркасск прибыли аварийные бригады из Ростова, Таганрога и Азова, чтобы помочь своим коллегам ликвидировать последствия аварии на коллекторе.