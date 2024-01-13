Новочеркасск утопает в фекалиях, пока ростовчане мерзнут в автобусах

Posted Сегодня, 16:41
Published Сегодня, 16:41
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Updated Сегодня, 16:43
В субботу, 13 января, власти Ростова-на-Дону объявили, что Департамент транспорта начал проверку подвижного состава общественного транспорта. Причиной для этого стали наступившие заморозки до -25 градусов, из-за которых даже в салонах автобусов стало значительно холоднее.
Инспекторы провели проверку работы систем отопления салонов в 56 транспортных средствах, в результате мониторинга удалось выявить только два нарушения. В отношении нарушителей собираются применить меры, соответствующие условиям исполнения контрактов.
Одной из наиболее важных новостей дня стало постановление Минстроя Ростовской области, который определил среднюю рыночную стоимость объектов недвижимости на территории региона в 2024 году.
Так власти утвердили среднюю рыночную стоимость квадратного метра жилья в Ростове, в 2024 году она достигнет отметки в 121 тысячу рублей. В Таганроге средняя стоимость квадратного метра жилья увеличится до 106,9 тысячи рублей. Батайск уступает Таганрогу примерно на 4,6 тысячи рублей.
В остальных районах и городах Ростовской области стоимость будет колебаться от 79,2 до 89 тысяч рублей.
Самой важной новостью дня стали работы по устранению аварии на канализационном коллекторе в Новочеркасске.
Сейчас в городе действует режим ЧС, кроме того, в Ростовской области уже третий день держатся сильные морозы. Несмотря на это, в Новочеркасск прибыли аварийные бригады из Ростова, Таганрога и Азова, чтобы помочь своим коллегам ликвидировать последствия аварии на коллекторе.
Сейчас рабочие заняты работой на провале на улице Привокзальной, а также откачкой воды из подвалов жилых домов. Улицы Новочеркасска заливает нечистотами уже около трех дней, а потому власти были вынуждены увеличить количество техники и специалистов, задействованных в работах.
Губернатор Василий Голубев заявил, что продолжает следить за работами в Новочеркасске, в настоящий момент население полностью обеспечено водой, электричеством и отоплением, несмотря на коммунальную аварию.