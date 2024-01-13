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Posted Сегодня, 16:41

Published Сегодня, 16:41

Modified Сегодня, 16:43

Updated Сегодня, 16:43

Новочеркасск утопает в фекалиях, пока ростовчане мерзнут в автобусах

Новочеркасск утопает в фекалиях, пока ростовчане мерзнут в автобусах

13 января 2024, 16:41
Фото: Midjourney
Новочеркасск утопает в фекалиях, пока ростовчане мерзнут в автобусах
В Ростовской области утвердили среднюю рыночную стоимость жилья, пока в Новочеркасске продолжают борьбу с нечистотами на морозе, а в Ростове проверяют работу печек в салонах автобусов.

Арктика в автобусах

В субботу, 13 января, власти Ростова-на-Дону объявили, что Департамент транспорта начал проверку подвижного состава общественного транспорта. Причиной для этого стали наступившие заморозки до -25 градусов, из-за которых даже в салонах автобусов стало значительно холоднее.

Фото: Диана Троянская / rostovgazeta.ru

Инспекторы провели проверку работы систем отопления салонов в 56 транспортных средствах, в результате мониторинга удалось выявить только два нарушения. В отношении нарушителей собираются применить меры, соответствующие условиям исполнения контрактов.

Жилищный вопрос

Одной из наиболее важных новостей дня стало постановление Минстроя Ростовской области, который определил среднюю рыночную стоимость объектов недвижимости на территории региона в 2024 году.

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Так власти утвердили среднюю рыночную стоимость квадратного метра жилья в Ростове, в 2024 году она достигнет отметки в 121 тысячу рублей. В Таганроге средняя стоимость квадратного метра жилья увеличится до 106,9 тысячи рублей. Батайск уступает Таганрогу примерно на 4,6 тысячи рублей.

В остальных районах и городах Ростовской области стоимость будет колебаться от 79,2 до 89 тысяч рублей.

Борьба с фекалиями на морозе

Самой важной новостью дня стали работы по устранению аварии на канализационном коллекторе в Новочеркасске.

Сейчас в городе действует режим ЧС, кроме того, в Ростовской области уже третий день держатся сильные морозы. Несмотря на это, в Новочеркасск прибыли аварийные бригады из Ростова, Таганрога и Азова, чтобы помочь своим коллегам ликвидировать последствия аварии на коллекторе.

Фото: t.me/yurilysenko

Сейчас рабочие заняты работой на провале на улице Привокзальной, а также откачкой воды из подвалов жилых домов. Улицы Новочеркасска заливает нечистотами уже около трех дней, а потому власти были вынуждены увеличить количество техники и специалистов, задействованных в работах.

Губернатор Василий Голубев заявил, что продолжает следить за работами в Новочеркасске, в настоящий момент население полностью обеспечено водой, электричеством и отоплением, несмотря на коммунальную аварию.

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