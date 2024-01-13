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Ростовчанка предстанет перед судом из-за уклонения от уплаты налогов

Ростовчанка предстанет перед судом из-за уклонения от уплаты налогов

13 января 2024, 09:11
Фото: Midjourney
Ростовчанка предстанет перед судом из-за уклонения от уплаты налогов
В Ростове будут судить местную жительницу, которая скрывала доходы от продажи недвижимости и не оплатила налоги общей суммой более пяти миллионов рублей, об этом сообщили в пресс-службе Следкома Ростовской области.

Второй отдел по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Ростовской области завершил расследование уголовного дела против ростовчанки, обвиняемой в уклонении от уплаты налогов в крупном размере.

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Следователи представили версию, согласно которой с 2020 по июль 2022 года обвиняемая умышленно скрывала от налоговой данные о доходах, полученных после получения в дар и продажи объектов недвижимости. Это позволило ей уклониться от уплаты налога на доходы физлиц, общая сумма неуплаченных налогов составила более пяти миллионов рублей. В итоге по факту произошедшего возбудили уголовное дело.

Следователи уже собрали достаточно доказательств, чтобы направить дело в суд для дальнейшего рассмотрения.

Ранее в Ростовской области решили осудить директора компании, который скрыл более 45 миллионов рублей налогов.

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