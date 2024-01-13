Ростовчанка предстанет перед судом из-за уклонения от уплаты налогов

Следователи представили версию, согласно которой с 2020 по июль 2022 года обвиняемая умышленно скрывала от налоговой данные о доходах, полученных после получения в дар и продажи объектов недвижимости. Это позволило ей уклониться от уплаты налога на доходы физлиц, общая сумма неуплаченных налогов составила более пяти миллионов рублей. В итоге по факту произошедшего возбудили уголовное дело.