Ростовчанка предстанет перед судом из-за уклонения от уплаты налогов

Posted Сегодня, 09:11
Published Сегодня, 09:11
Modified Сегодня, 09:13
Updated Сегодня, 09:13
Второй отдел по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Ростовской области завершил расследование уголовного дела против ростовчанки, обвиняемой в уклонении от уплаты налогов в крупном размере.
Следователи представили версию, согласно которой с 2020 по июль 2022 года обвиняемая умышленно скрывала от налоговой данные о доходах, полученных после получения в дар и продажи объектов недвижимости. Это позволило ей уклониться от уплаты налога на доходы физлиц, общая сумма неуплаченных налогов составила более пяти миллионов рублей. В итоге по факту произошедшего возбудили уголовное дело.
Следователи уже собрали достаточно доказательств, чтобы направить дело в суд для дальнейшего рассмотрения.
Ранее в Ростовской области решили осудить директора компании, который скрыл более 45 миллионов рублей налогов.