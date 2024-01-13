Шеф-повар ростовского ресторана рассказал, какие сюрпризы нельзя класть в вареники

Posted Сегодня, 05:46
Published Сегодня, 05:46
Modified Сегодня, 05:46
Updated Сегодня, 05:46
По мнению Леонида Макарова, сюрпризы в варениках не должны быть несъедобными.
«На монетах обитает огромное количество микробов. Многие заворачивают их в пищевую пленку, а она при высоких температурах может плавиться и выделять токсины», — замечает эксперт.
Также он не рекомендует использовать в качестве сюрпризов пуговицы, кольца и другие ювелирные украшения, ленты, нитки.
«Все это при случайном проглатывании в лучшем случае приведет к травмпункту, а в худшем — в операционную», — считает Леонид Макаров.
В качестве безопасных сюрпризов повар рекомендует использовать бобы, кукурузу, горошек, сублимированные ягоды, листья базилика, мяты, лавра, соль, сахар, перец горошком, гвоздику, стручки ванили апельсиновую и лимонную цедру.
«Все они имеют либо плотную текстуру, либо ярко-выраженный вкус. Человек точно заметит сюрприз и не пострадает из-за его поедания», — уверен повар.
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