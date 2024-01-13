Шеф-повар ростовского ресторана рассказал, какие сюрпризы нельзя класть в вареники

Ростовский шеф-повар Мкаров рассказал, какие сюрпризы нельзя класть в вареники

Монетки, ленты и кольца могут превратить праздничное застолье в посиделки у дверей травмпункта, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказал шеф-повар одного из несетевых ресторанов в центре Ростова Леонид Макаров.