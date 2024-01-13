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Published Сегодня, 05:12

Modified Сегодня, 05:18

Updated Сегодня, 05:18

Стало известно, когда прекратятся заморозки в Ростовской области

Стало известно, когда прекратятся заморозки в Ростовской области

13 января 2024, 05:12
Фото: 1MI
В Ростовской области на выходных будет сохраняться холодная погода с температурой ниже нуля градусов, сообщили в Гидрометцентре.

В субботу синоптики обещают солнечную погоду, но температура может опуститься до -10 градусов. А ночью станет еще холоднее, так как придут морозы до -16 градусов.

В воскресенье начнется снегопад, а температура окажется на отметке -4 градуса. Осадки сохранятся и в понедельник, но уже не будет заморозков.

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Во вторник при выходе на улицу придется брать с собой зонт, так как начнутся дожди, а температура составит +5 градусов. Порывы ветра достигнут пяти метров в секунду.

Ранее жителей донского региона попросили не покидать дома из-за снегопада. Материал по этой теме читайте по ссылке.

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#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Погода#Снегопад#Синоптики#Заморозки
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