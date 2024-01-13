Стало известно, когда прекратятся заморозки в Ростовской области

Posted Сегодня, 05:12
Published Сегодня, 05:12
Modified Сегодня, 05:18
Updated Сегодня, 05:18
В субботу синоптики обещают солнечную погоду, но температура может опуститься до -10 градусов. А ночью станет еще холоднее, так как придут морозы до -16 градусов.
В воскресенье начнется снегопад, а температура окажется на отметке -4 градуса. Осадки сохранятся и в понедельник, но уже не будет заморозков.
Во вторник при выходе на улицу придется брать с собой зонт, так как начнутся дожди, а температура составит +5 градусов. Порывы ветра достигнут пяти метров в секунду.
Ранее жителей донского региона попросили не покидать дома из-за снегопада. Материал по этой теме читайте по ссылке.