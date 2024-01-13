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Published Сегодня, 10:45

Modified Сегодня, 10:47

Updated Сегодня, 10:47

Tesla и Maybach стали доступнее для жителей Ростовской области в 2023 году

Tesla и Maybach стали доступнее для жителей Ростовской области в 2023 году

13 января 2024, 10:45
Фото: Midjourney
Tesla и Maybach стали доступнее для жителей Ростовской области в 2023 году
В Ростовской области и других регионах России зафиксировали снижение цен на зарубежные автомобили, об этом сообщили «Новые известия».
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Санкции

Аналитики портала Авто.ру выяснили, что в 2023 году на российском рынке произошло изменение цен на автомобили китайского, российского, японского и немецкого производства. При этом часть из них — автомобили премиального класса.

Так среди подешевевших автомобилей оказалась Tesla Model X с пробегом, цена на нее снизилась на 6,3% или 400 тысяч рублей в денежном эквиваленте. Сегодня такой автомобиль можно приобрести за 5,8 миллиона рублей.

Также в число лидеров по снижению цен попали Land Rover Defender (7,85 млн ₽), который стал дешевле на 5,9%, и Haval H9 (3,16 млн ₽), подешевевший на 4,2%.

Рекордное снижение цен продемонстрировали новые Mercedes-Maybach S-класса, которые стали дешевле 17,8%. Их цена снизилась на 7,8 миллиона рублей — до 36 миллионов рублей.

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Также снизились цены на Changan Uni-K(9,8%), УАЗ «Патриот» (6,8%), китайские автомобили Voyah Free, Changan CS35 Plus, японские автомобили Mazda CX-5 и Mitsubishi Outlander и немецкий Mercedes-Benz V-класса.

Наиболее вероятной причиной снижения цен назвали влияние санкций и нехватку запчастей и расходников, которые сокращают спрос на эти модели среди покупателей. Кроме того, не последнюю роль в этом играет снижение доходов россиян.

Ранее эксперты предсказали серьезный рост цен на автомобили в Ростове.

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