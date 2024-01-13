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Published Сегодня, 05:45

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Updated Сегодня, 05:50

Тысячи жителей Ростовской области будут оставаться без света с 15 января

Тысячи жителей Ростовской области будут оставаться без света с 15 января

13 января 2024, 05:45
Фото: 1MI
В Ростовской области пройдут массовые отключения света, которые затронут тысячи местных жителей, сообщили в «Донэнерго».

В понедельник, 15 января, электричества не будет на улицах 25-я линия, 27-я линия, Богданова, Подвойского, Листопадова. Также это коснется бульвара Комарова и улицы Рябышева.

Во вторник ограничения введут по улицам Вити Черевичкина, Варфоломеева, Филимоновская, Малюгиной, переулкам Семашко, Водопроводный и Александровский спуск. В среду свет выключат на улицах Ларина, Филимоновская, Металлургическая, Просвещения.

В четверг обесточат улицы Еременко, Большая Садовая, Шаумяна и Социалистическая. В пятницу это коснется улицы Большой Садовой и проспекта Буденновский.

Ранее донская служба по тарифам объявила, как изменятся цены на ЖКУ в донской столице в этом году. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.

До этого в донском регионе из-за непогоды без света оставались более 99 тысяч жителей.

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#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Отключение света#Донэнерго#Электричество#Улицы
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