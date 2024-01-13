Тысячи жителей Ростовской области будут оставаться без света с 15 января

Posted Сегодня, 05:45
Published Сегодня, 05:45
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В понедельник, 15 января, электричества не будет на улицах 25-я линия, 27-я линия, Богданова, Подвойского, Листопадова. Также это коснется бульвара Комарова и улицы Рябышева.
Во вторник ограничения введут по улицам Вити Черевичкина, Варфоломеева, Филимоновская, Малюгиной, переулкам Семашко, Водопроводный и Александровский спуск. В среду свет выключат на улицах Ларина, Филимоновская, Металлургическая, Просвещения.
В четверг обесточат улицы Еременко, Большая Садовая, Шаумяна и Социалистическая. В пятницу это коснется улицы Большой Садовой и проспекта Буденновский.
Ранее донская служба по тарифам объявила, как изменятся цены на ЖКУ в донской столице в этом году. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.
До этого в донском регионе из-за непогоды без света оставались более 99 тысяч жителей.