В фастфуде нашли частицы микропластика, вызывающего рак

«Новые известия» со ссылкой на издание Daily Mail рассказали, что новое исследование американской экологической организации позволило выявить микропластик в продукции сетей общественного питания. Для анализа данных ученые отобрали 124 образца продукции сетей общественного питания, это были бургеры, стейки и наггетсы не только животного, но и растительного происхождения.