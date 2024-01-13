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В фастфуде нашли частицы микропластика, вызывающего рак

В фастфуде нашли частицы микропластика, вызывающего рак

13 января 2024, 12:50
Фото: rostovgazeta.ru
В фастфуде нашли частицы микропластика, вызывающего рак
Ученые обнаружили фрагменты микропластика в более чем сотне образцов фастфуда, об этом сообщил портал «Новые известия».

«Новые известия» со ссылкой на издание Daily Mail рассказали, что новое исследование американской экологической организации позволило выявить микропластик в продукции сетей общественного питания. Для анализа данных ученые отобрали 124 образца продукции сетей общественного питания, это были бургеры, стейки и наггетсы не только животного, но и растительного происхождения.

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Ученые из Ocean Conservancy вместе с исследователями из Университета Торонто проверили 16 видов животного белка и его заменителей, из 124 образцов, отобранных в сетях общепита, 88% содержали в себе частицы пластика, опасного для здоровья.

«Например, в одной отбивной обнаружили 90 частиц резины, а в образцах говядины растительного происхождения выявили от 25 до 40 частиц», — сказано в публикации.

Опасность микропластика заключается в том, что он способ вызвать рак, деменцию в пожилом возрасте и проблемы с сердцем, а также оказывает негативное влияние на репродуктивную функцию человека.

Ранее кондитер назвал ингредиент в тортах, способный вызвать аллергию и рак.

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