В Новочеркасске подвалы домов затопило водой с фекалиями

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В субботу, 13 января, губернатор Ростовской области Василий Голубев объявил, что побывал на месте аварии, где в круглосуточном режиме ведутся восстановительные работы на коллекторе.
По словам Василия Голубева, для ликвидации последствий аварии и откачки сточных вод пришлось увеличить число задействованной в работах техники. Сотрудники МЧС развернули два пункта обогрева, для ликвидации ЧП задействовали все службы. По словам властей, скорость ликвидации последствий аварии на коллекторе не удается увеличить из-за сильных морозов.
«Работы по откачке воды из подвалов домов продолжаются, здесь никакой остановки быть не должно», — заявил Василий Голубев, добавив, что еще одной значимой задачей стало устранение стоков и вывоз их на поля фильтрации.
В Новочеркасске делают все возможное, чтобы обеспечивать население теплом, электроэнергией и водоснабжением в бесперебойном режиме.
Ранее власти Новочеркасска рассказали, когда закончатся аварийные работы на коллекторе.