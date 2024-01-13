В Новочеркасске подвалы домов затопило водой с фекалиями

Напомним, в четверг, 11 января, в Ростовской области ввели режим ЧС. Причиной этого стала авария на коллекторе в Новочеркасске, из-за которой улицы затопило водой с фекалиями. По словам местных жителей, с момента аварии прошло уже больше недели, и ситуация в городе стала критической.