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В Новочеркасске подвалы домов затопило водой с фекалиями

В Новочеркасске подвалы домов затопило водой с фекалиями

13 января 2024, 08:01
Фото: Telegram-канал Василия Голубева
В Новочеркасске подвалы домов затопило водой с фекалиями
В Ростовской области продолжают работы по откачке воды из домов жителей после аварии на канализационном коллекторе Новочеркасска, об этом сообщил губернатор Василий Голубев в своем Telegram-канале.

Напомним, в четверг, 11 января, в Ростовской области ввели режим ЧС. Причиной этого стала авария на коллекторе в Новочеркасске, из-за которой улицы затопило водой с фекалиями. По словам местных жителей, с момента аварии прошло уже больше недели, и ситуация в городе стала критической.

В субботу, 13 января, губернатор Ростовской области Василий Голубев объявил, что побывал на месте аварии, где в круглосуточном режиме ведутся восстановительные работы на коллекторе.

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По словам Василия Голубева, для ликвидации последствий аварии и откачки сточных вод пришлось увеличить число задействованной в работах техники. Сотрудники МЧС развернули два пункта обогрева, для ликвидации ЧП задействовали все службы. По словам властей, скорость ликвидации последствий аварии на коллекторе не удается увеличить из-за сильных морозов.

«Работы по откачке воды из подвалов домов продолжаются, здесь никакой остановки быть не должно», — заявил Василий Голубев, добавив, что еще одной значимой задачей стало устранение стоков и вывоз их на поля фильтрации.

В Новочеркасске делают все возможное, чтобы обеспечивать население теплом, электроэнергией и водоснабжением в бесперебойном режиме.

Ранее власти Новочеркасска рассказали, когда закончатся аварийные работы на коллекторе.

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