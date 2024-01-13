В Ростове изменится расписание электричек с 15 января

Так с 16 по 19 и 25, 27 января изменится расписание движения пригородного поезда №6155, курсирующего по маршруту «Ростов Главный — Лихая». Поезд будет отправляться от станции Ростов Главный на десять минут позже в 06.19 мск и прибудет в Лихую в 10.07 мск с той же десятиминутной задержкой.