В Ростове изменится расписание электричек с 15 января

Posted Сегодня, 12:17
Published Сегодня, 12:17
Modified Сегодня, 12:19
Updated Сегодня, 12:19
В пресс-службе Северо-Кавказской пригородной пассажирской компании сообщили, что с 15 января в Ростовской области начнутся ремонтные работы на объектах железнодорожной инфраструктуры.
Так с 16 по 19 и 25, 27 января изменится расписание движения пригородного поезда №6155, курсирующего по маршруту «Ростов Главный — Лихая». Поезд будет отправляться от станции Ростов Главный на десять минут позже в 06.19 мск и прибудет в Лихую в 10.07 мск с той же десятиминутной задержкой.
С 16 по 20 и с 24 по 28 января электричка №6157 «Ростов Главный — Лихая» также будет отправляться со станции на шесть минут позже — в 07.46 мск. Прибытие на станцию «Лихая» запланировано на 11.54(+10 минут).
Также 16,17,18, 19, 24, 25, 26 и 27 января отменят движение электричек №6172/6171 «Ростов Главный — Орловка-Кубанская» с отправлением в 08.21 мск и №6184/6183 «Орловка-Кубанская — Ростов» с отправлением 13.31 мск.
Графики движения других поездов в период ремонта можно уточнить по прямой ссылке или в разделе «Расписание» на портале СКППК.
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