В Ростове продают под застройку участок земли в парке Горького

В начале января одно из риэлторских агентств Ростова-на-Дону выставило на продажу участок земли площадью 0,17 гектара. По словам продавца, участок расположен на улице Большой Садовой, 45Б — позади здания «Колос» и Дома офицеров на Буденновском проспекте. За землю рядом с парком и главными улицами Ростова просят 87 миллионов рублей.