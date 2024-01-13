В Ростове продают под застройку участок земли в парке Горького

Posted Сегодня, 18:27
Published Сегодня, 18:27
Modified Сегодня, 18:29
Updated Сегодня, 18:29
В начале января одно из риэлторских агентств Ростова-на-Дону выставило на продажу участок земли площадью 0,17 гектара. По словам продавца, участок расположен на улице Большой Садовой, 45Б — позади здания «Колос» и Дома офицеров на Буденновском проспекте. За землю рядом с парком и главными улицами Ростова просят 87 миллионов рублей.
За эти деньги покупатель получит участок под строительство офисного здания с допустимой площадью проектирования 1683 квадратных метра.
«Участок под строительствo проектируемого офисного здания расположен на территории двуx участков. Планируется объединение земельныx участков и получениe единого кадастровогo номера», — сказано в объявлении.
Ранее в Ростове начали продажу участка под строительство многоэтажки высотой до 18 этажей.