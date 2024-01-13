rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 18:27

Published Сегодня, 18:27

Modified Сегодня, 18:29

Updated Сегодня, 18:29

В Ростове продают под застройку участок земли в парке Горького

В Ростове продают под застройку участок земли в парке Горького

13 января 2024, 18:27
Фото: Авито
В Ростове продают под застройку участок земли в парке Горького
В Ростове на продажу выставили участок в парке имени Максима Горького площадью, там предлагают построить офисное здание, информация об этом появилась на портале бесплатных объявлений.

В начале января одно из риэлторских агентств Ростова-на-Дону выставило на продажу участок земли площадью 0,17 гектара. По словам продавца, участок расположен на улице Большой Садовой, 45Б — позади здания «Колос» и Дома офицеров на Буденновском проспекте. За землю рядом с парком и главными улицами Ростова просят 87 миллионов рублей.

За эти деньги покупатель получит участок под строительство офисного здания с допустимой площадью проектирования 1683 квадратных метра.

Фото: Авито

«Участок под строительствo проектируемого офисного здания расположен на территории двуx участков. Планируется объединение земельныx участков и получениe единого кадастровогo номера», — сказано в объявлении.

Ранее в Ростове начали продажу участка под строительство многоэтажки высотой до 18 этажей.

Читайте также:
В Ростовской области ловят мигрантов и готовятся к застройке «Нового Ростова»Коктейли, зайка и автовокзал: за что судился бизнес Ростовской области в декабреНесмотря на протесты: Губернатор утвердил объединенную охранную зону в Ростове
#Общество#Город#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Надежда Пустяк#Строительство#Большая Садовая#Последние новости Ростова на сегодня#Парк имени Максима Горького#Ростов#Буденновский проспект#Застройка#Многоэтажка#Офисное здание#Происшествия
Подпишитесь
Новочеркасск утопает в фекалиях, пока ростовчане мерзнут в автобусах
Сегодня, 16:41
Многодетный отец из Ростовской области утонул в реке в ночь перед Рождеством
Сегодня, 16:26
Электробусные маршруты запустят в Ростове с 16 января
Сегодня, 14:30
Ростовские новости о цыганской карьере и губительных перепадах температуры
5 января 2022,, 16:03
«Когда же это закончится?»: дешевые куриные яйца исчезли в магазинах Ростова
Сегодня, 13:09
Как автор «теории малых дел» публиковался в ростовской газете «Приазовский край»
Сегодня, 13:27