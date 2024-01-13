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Published Сегодня, 10:02

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Updated Сегодня, 10:04

В Ростове проверяют отопление автобусов из-за морозной погоды

В Ростове проверяют отопление автобусов из-за морозной погоды

13 января 2024, 10:02
Фото: rostovgazeta.ru
В Ростове проверяют отопление автобусов из-за морозной погоды
В Ростове начали проверку общественного транспорта во время заморозков, об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Напомним, совсем недавно синоптики объявили, что в Ростовской области ожидаются морозы до -25 градусов. Во время заморозков дончан ожидают сильные снегопады и ледяной ветер.

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Власти Ростова объявили, что из-за резкого понижения температуры Департамент транспорта организовал работу групп мониторинга, которые проверят исправность работы систем отопления общественного транспорта.

Фото: администрация Ростова

Так в пятницу, 12 января, инспекторы проверили 56 единиц подвижного состава, в результате проверки установили два нарушения.

«К нарушителям применяются меры в соответствии с условиями муниципальных контрактов», — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что в Ростовской области собираются получить 79 новых автобусов.

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