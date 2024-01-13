В Ростове проверяют отопление автобусов из-за морозной погоды

Posted Сегодня, 10:02
Published Сегодня, 10:02
Modified Сегодня, 10:04
Updated Сегодня, 10:04
Напомним, совсем недавно синоптики объявили, что в Ростовской области ожидаются морозы до -25 градусов. Во время заморозков дончан ожидают сильные снегопады и ледяной ветер.
Власти Ростова объявили, что из-за резкого понижения температуры Департамент транспорта организовал работу групп мониторинга, которые проверят исправность работы систем отопления общественного транспорта.
Так в пятницу, 12 января, инспекторы проверили 56 единиц подвижного состава, в результате проверки установили два нарушения.
«К нарушителям применяются меры в соответствии с условиями муниципальных контрактов», — сказано в сообщении.
Ранее стало известно, что в Ростовской области собираются получить 79 новых автобусов.