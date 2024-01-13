В Ростове собираются создать девять учебно-консультационных пунктов по ГО и ЧС

Целью создания УКП ГОЧС назвали квалифицированное и эффективное доведение до неработающего населения информации о гражданской обороне и защите населения от ЧС как природного, так и техногенного характера. В центрах ростовчан будут знакомить со средствами индивидуальной защиты, первичными средствами ликвидации огня во время пожаров, а также научат оказывать первую помощь пострадавшим, будут проводить показы учебных фильмов, консультации и встречи с должностными лицами для разъяснительных работ и ответов на вопросы жителей.