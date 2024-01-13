В Ростове собираются создать девять учебно-консультационных пунктов по ГО и ЧС

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Published Сегодня, 08:38
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В четверг, 11 января, на портале администрации Ростова опубликовали постановление «Об утверждении Положения о создании учебно-консультационных пунктов по ГО и ЧС в Ростова-на-Дону». Согласно этому документу, в Ростове-на-Дону собираются создать девять учебно-консультационных центров (далее УКП ГОЧС) в различных районах города.
Целью создания УКП ГОЧС назвали квалифицированное и эффективное доведение до неработающего населения информации о гражданской обороне и защите населения от ЧС как природного, так и техногенного характера. В центрах ростовчан будут знакомить со средствами индивидуальной защиты, первичными средствами ликвидации огня во время пожаров, а также научат оказывать первую помощь пострадавшим, будут проводить показы учебных фильмов, консультации и встречи с должностными лицами для разъяснительных работ и ответов на вопросы жителей.
УКП ГОЧС собираются создавать отдельно или размещать на базе различных социальных объектов, например, домов культуры, библиотек, центров помощи малоимущим и других значимых объектов Ростова. Пока, согласно документу, собираются открыть девять УКП ГОЧС — по одному в каждом районе города, исключением станет только Пролетарский район, где собираются открыть сразу два пункта по ГО ЧС.
Сроки реализации инициативы в документе указаны не были.
Ранее жителей Ростова предупредили о снижении уровня воды и обледенении реки Дон.