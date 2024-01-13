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Published Сегодня, 06:23

Modified Сегодня, 06:28

Updated Сегодня, 06:28

В Ростовской области начала разрушаться отремонтированная в декабре дорога

В Ростовской области начала разрушаться дорога, которую отремонтировали за 92 млн руб

13 января 2024, 06:23
Фото: 1MI

В Ростовской области начала разрушаться отремонтированная в декабре дорога

В Ростовской области появились повреждения на дороге, которую отремонтировали месяц назад, сообщают СМИ.

По информации издания «Акценты», речь идет о дороге «Таганрог — Покровское», которую обновили в декабре, когда были морозы. Говорится, что теперь по ней проблематично проехать.

«Асфальт стал крошиться, пропала разметка и разрушилась обочина. В результате автомобилисты застревают в грунте», — сказано в сообщении.

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Отмечается, что подрядчик проведет восстановительные работы, но после улучшения погодных условий. Из-за этого ремонт может пройти только в мае.

По информации издания, на ремонт дороги потратили 92 миллиона рублей.

Ранее жителей Ростовской области попросили не покидать дома из-за снегопада.

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