В Ростовской области начала разрушаться дорога, которую отремонтировали за 92 млн руб

Posted Сегодня, 06:23
Published Сегодня, 06:23
Modified Сегодня, 06:28
Updated Сегодня, 06:28
По информации издания «Акценты», речь идет о дороге «Таганрог — Покровское», которую обновили в декабре, когда были морозы. Говорится, что теперь по ней проблематично проехать.
«Асфальт стал крошиться, пропала разметка и разрушилась обочина. В результате автомобилисты застревают в грунте», — сказано в сообщении.
Отмечается, что подрядчик проведет восстановительные работы, но после улучшения погодных условий. Из-за этого ремонт может пройти только в мае.
По информации издания, на ремонт дороги потратили 92 миллиона рублей.
Ранее жителей Ростовской области попросили не покидать дома из-за снегопада.