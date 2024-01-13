В Ростовской области назвали виновников 90% автокатастроф

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Published Сегодня, 09:38
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В субботу, 13 января, представители Минтранса Ростовской области объявили, что около 90% ДТП в Ростовской области происходят из-за нарушения ПДД, при этом самой частой причиной столкновений транспортных средств стало нарушение скоростного режима.
По словам властей, правильный выбор скорости является самым важным условием безопасности движения. Водители обязаны выбирать скорость в пределах установленных ограничений с учетом состояния своих автомобилей, дороги, а также погодных условий.
Жителей Ростовской области призвали не превышать скорость, чтобы не подвергать риску собственные здоровье и жизнь, а также жизни и здоровье окружающих.
Ранее в Азове автомобиль почти полностью провалился под асфальт вместе с водителем.