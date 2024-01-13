В Ростовской области ожидается резкое потепление на 32 градуса

Posted Сегодня, 17:26
Published Сегодня, 17:26
Modified Сегодня, 17:28
Updated Сегодня, 17:28
Синоптики рассказали, что в ночь на воскресенье, 14 января, жителей Ростовской области ожидает похолодание до -28 градусов, в отдельных районах возможны снегопады, туман, изморозь и метель с гололедицей, которые будут сопровождаться порывистым ветром скоростью до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью опустится до -22 градусов, в северных районах — до -28 градусов, днем температура воздуха будет колебаться от -8 до -13 градусов.
Однако уже в понедельник, 15 января, в Ростовской области резко потеплеет. Температура воздуха поднимется до -1 — +2 градусов, из-за чего выпадет мокрый снег с дождем, дороги покроет гололед, а ветер усилится до 18 метров в секунду.
Во вторник, 16 января, продолжат выпадать осадки в виде мокрого снега и дождя, а скорость ветра увеличится до 20 метров в секунду. При этом воздух прогреется до +5 градусов.
Ранее ростовчанам запретили гулять в парках из-за сильных снегопадов.