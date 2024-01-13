В Ростовской области ожидается резкое потепление на 32 градуса

Синоптики рассказали, что в ночь на воскресенье, 14 января, жителей Ростовской области ожидает похолодание до -28 градусов, в отдельных районах возможны снегопады, туман, изморозь и метель с гололедицей, которые будут сопровождаться порывистым ветром скоростью до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью опустится до -22 градусов, в северных районах — до -28 градусов, днем температура воздуха будет колебаться от -8 до -13 градусов.