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Posted Сегодня, 17:26

Published Сегодня, 17:26

Modified Сегодня, 17:28

Updated Сегодня, 17:28

В Ростовской области ожидается резкое потепление на 32 градуса

В Ростовской области ожидается резкое потепление на 32 градуса

13 января 2024, 17:26
Фото: Диана Троянская / rostovgazeta.ru
В Ростовской области ожидается резкое потепление на 32 градуса
В Ростовской области прогнозируют потепление с -28 до +4 градусов, об этом сообщили синоптики Ростовского гидрометцентра.

Синоптики рассказали, что в ночь на воскресенье, 14 января, жителей Ростовской области ожидает похолодание до -28 градусов, в отдельных районах возможны снегопады, туман, изморозь и метель с гололедицей, которые будут сопровождаться порывистым ветром скоростью до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью опустится до -22 градусов, в северных районах — до -28 градусов, днем температура воздуха будет колебаться от -8 до -13 градусов.

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Однако уже в понедельник, 15 января, в Ростовской области резко потеплеет. Температура воздуха поднимется до -1 — +2 градусов, из-за чего выпадет мокрый снег с дождем, дороги покроет гололед, а ветер усилится до 18 метров в секунду.

Во вторник, 16 января, продолжат выпадать осадки в виде мокрого снега и дождя, а скорость ветра увеличится до 20 метров в секунду. При этом воздух прогреется до +5 градусов.

Ранее ростовчанам запретили гулять в парках из-за сильных снегопадов.

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