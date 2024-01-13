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Published Сегодня, 16:51

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Updated Сегодня, 16:53

В центре Ростова сгорел припаркованный у парка автомобиль

В центре Ростова сгорел припаркованный у парка автомобиль

13 января 2024, 16:51
Фото: Диана Троянская / rostovgazeta.ru
В центре Ростова сгорел припаркованный у парка автомобиль
В центре Ростова сгорел автомобиль, припаркованный с южной стороны парка имени Октябрьской Революции, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

Вечером субботы, 13 января, Telegram-канал «ВКурсе Ростов» опубликовал видео читателя, который стал свидетелем пожара на Театральной площади — у южной части парка имени Октябрьской Революции. Загорелся автомобиль, припаркованный на улице Советской. Огонь полностью охватил транспортное средство, выжигая его.

Видео с места пожара
Видео: Видео: Telegram-канал «ВКурсе Ростов» / pxhere.com

В пресс-службе МЧС по Ростовской области рассказали, что получили сообщение о пожаре в 18.22 мск. К месту возгорания прибыли шесть пожарных с двумя единицами спецтехники, которые локализовали огонь на площади три квадратных метра. Через 23 минуты пожар был полностью ликвидирован.

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О причинах возгорания в настоящий момент ничего неизвестно.

Ранее неосторожный дончанин погиб в пожаре из-за курения.

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