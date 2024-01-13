В центре Ростова сгорел припаркованный у парка автомобиль

В пресс-службе МЧС по Ростовской области рассказали, что получили сообщение о пожаре в 18.22 мск. К месту возгорания прибыли шесть пожарных с двумя единицами спецтехники, которые локализовали огонь на площади три квадратных метра. Через 23 минуты пожар был полностью ликвидирован.