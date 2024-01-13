В центре Ростова сгорел припаркованный у парка автомобиль

Posted Сегодня, 16:51
Published Сегодня, 16:51
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Updated Сегодня, 16:53
Вечером субботы, 13 января, Telegram-канал «ВКурсе Ростов» опубликовал видео читателя, который стал свидетелем пожара на Театральной площади — у южной части парка имени Октябрьской Революции. Загорелся автомобиль, припаркованный на улице Советской. Огонь полностью охватил транспортное средство, выжигая его.
В пресс-службе МЧС по Ростовской области рассказали, что получили сообщение о пожаре в 18.22 мск. К месту возгорания прибыли шесть пожарных с двумя единицами спецтехники, которые локализовали огонь на площади три квадратных метра. Через 23 минуты пожар был полностью ликвидирован.
О причинах возгорания в настоящий момент ничего неизвестно.
Ранее неосторожный дончанин погиб в пожаре из-за курения.