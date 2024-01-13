В Волгодонске женщина попала в больницу после жесткого ДТП на перекрестке

Posted Сегодня, 14:05
Published Сегодня, 14:05
Modified Сегодня, 14:07
Updated Сегодня, 14:07
В субботу, 13 января, в 11.40 мск на улице Портовой, 1 в Волгодонске произошло ДТП с участием двух автомобилей.
По предварительной информации, 50-летний водитель Kia К5 выехал на перекресток на зеленый сигнал светофора и не уступил дорогу 46-летнему водителю Lada Priora, который ехал по встречной полосе прямо.
Это привело к столкновению автомобилей, водитель Lada Priora утратил контроль над транспортным средством и влетел в опору светофора.
В результате этой аварии пострадала 40-летняя пассажирка Lada, женщину доставили в больницу с травмами для оказания медицинской помощи. Теперь полиции предстоит установить обстоятельства аварии.
Ранее стало известно, из-за чего в Ростовской области происходят 90% аварий.