rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:05

Published Сегодня, 14:05

Modified Сегодня, 14:07

Updated Сегодня, 14:07

В Волгодонске женщина попала в больницу после жесткого ДТП на перекрестке

В Волгодонске женщина попала в больницу после жесткого ДТП на перекрестке

13 января 2024, 14:05
Фото: УГИБДД по Ростовской области
В Волгодонске женщина попала в больницу после жесткого ДТП на перекрестке
В Волгодонске пассажирка попала в ДТП после жесткой аварии на улице Портовой, об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по Ростовской области.

В субботу, 13 января, в 11.40 мск на улице Портовой, 1 в Волгодонске произошло ДТП с участием двух автомобилей.

По предварительной информации, 50-летний водитель Kia К5 выехал на перекресток на зеленый сигнал светофора и не уступил дорогу 46-летнему водителю Lada Priora, который ехал по встречной полосе прямо.

Это привело к столкновению автомобилей, водитель Lada Priora утратил контроль над транспортным средством и влетел в опору светофора.

ДТП и дорожные работы стали причиной 13-километровой пробки на М-4 под Шахтами
Узнать подробнее

В результате этой аварии пострадала 40-летняя пассажирка Lada, женщину доставили в больницу с травмами для оказания медицинской помощи. Теперь полиции предстоит установить обстоятельства аварии.

Ранее стало известно, из-за чего в Ростовской области происходят 90% аварий.

Читайте также:
Два ребенка попали в больницу после ДТП на М-4 «Дон» в Ростовской областиВодитель, устроивший смертельное ДТП в Ростовской области, получил срокСразу два смертельных ДТП произошли в Миллеровском районе 1 января
#Ростовская область#ДТП#Надежда Пустяк#Больница#Волгодонск#Полиция#Транспорт#Авария#ГИБДД#18+#Травмы#Перекресток#Портовая
Подпишитесь
Новочеркасск утопает в фекалиях, пока ростовчане мерзнут в автобусах
Сегодня, 16:41
Многодетный отец из Ростовской области утонул в реке в ночь перед Рождеством
Сегодня, 16:26
Электробусные маршруты запустят в Ростове с 16 января
Сегодня, 14:30
Ростовские новости о цыганской карьере и губительных перепадах температуры
5 января 2022,, 16:03
«Когда же это закончится?»: дешевые куриные яйца исчезли в магазинах Ростова
Сегодня, 13:09
Как автор «теории малых дел» публиковался в ростовской газете «Приазовский край»
Сегодня, 13:27