Власти Ростовской области назвали среднюю стоимость жилья в регионе

Posted Сегодня, 13:28
Published Сегодня, 13:28
Modified Сегодня, 13:30
Updated Сегодня, 13:30
В первую декаду января Минстрой Ростовской области опубликовал новые показатели стоимости жилья в регионе в 2024 году. Самую высокую среднерыночную стоимость жилья утвердили в Ростове, Таганроге и Батайске. В 2024 году квадратный метр жилья в Ростове будет стоить в среднем 121 тысячу рублей, в Таганроге цены поднимутся до 106,95 тысячи за «квадрат», в Батайске утвердили стоимость 102,3 тысячи за квадрат. Также в число лидеров вошли Новочеркасск, Азов и Аксай, где средняя рыночная стоимость жилья составит 89 тысяч рублей за квадрат.
В оставшихся городах и районах средние цены на жилье зафиксировались на отметке 79,22 тысячи рублей за «квадрат».
Напомним, совсем недавно риэлтор представила дончанам прогноз об изменении цен на недвижимость в Ростовской области в 2024 году. Из-за изменения условий льготного кредитования застройщики могут увеличить стоимость квадратного метра примерно на восемь тысяч рублей.
Ранее стало известно, что однушка в Ростове, купленная под сдачу, сможет окупить свою стоимость за 15 лет аренды.