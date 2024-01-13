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Published Сегодня, 13:28

Modified Сегодня, 13:30

Updated Сегодня, 13:30

Власти Ростовской области назвали среднюю стоимость жилья в регионе

Власти Ростовской области назвали среднюю стоимость жилья в регионе

13 января 2024, 13:28
Фото: rostovgazeta.ru
Власти Ростовской области назвали среднюю стоимость жилья в регионе
В Ростовской области утвердили показатели средней рыночной стоимости жилья в донских городах в 2024 году, сведения об этом появились на портале правовой информации.

В первую декаду января Минстрой Ростовской области опубликовал новые показатели стоимости жилья в регионе в 2024 году. Самую высокую среднерыночную стоимость жилья утвердили в Ростове, Таганроге и Батайске. В 2024 году квадратный метр жилья в Ростове будет стоить в среднем 121 тысячу рублей, в Таганроге цены поднимутся до 106,95 тысячи за «квадрат», в Батайске утвердили стоимость 102,3 тысячи за квадрат. Также в число лидеров вошли Новочеркасск, Азов и Аксай, где средняя рыночная стоимость жилья составит 89 тысяч рублей за квадрат.

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В оставшихся городах и районах средние цены на жилье зафиксировались на отметке 79,22 тысячи рублей за «квадрат».

Напомним, совсем недавно риэлтор представила дончанам прогноз об изменении цен на недвижимость в Ростовской области в 2024 году. Из-за изменения условий льготного кредитования застройщики могут увеличить стоимость квадратного метра примерно на восемь тысяч рублей.

Ранее стало известно, что однушка в Ростове, купленная под сдачу, сможет окупить свою стоимость за 15 лет аренды.

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