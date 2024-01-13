Власти Ростовской области назвали среднюю стоимость жилья в регионе

В первую декаду января Минстрой Ростовской области опубликовал новые показатели стоимости жилья в регионе в 2024 году. Самую высокую среднерыночную стоимость жилья утвердили в Ростове, Таганроге и Батайске. В 2024 году квадратный метр жилья в Ростове будет стоить в среднем 121 тысячу рублей, в Таганроге цены поднимутся до 106,95 тысячи за «квадрат», в Батайске утвердили стоимость 102,3 тысячи за квадрат. Также в число лидеров вошли Новочеркасск, Азов и Аксай, где средняя рыночная стоимость жилья составит 89 тысяч рублей за квадрат.