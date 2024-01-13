Власти в Ростове хотят продать акции управляющей компании за 58 млн рублей

Posted Сегодня, 06:51
Published Сегодня, 06:51
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Updated Сегодня, 06:53
Номинальную стоимость одной акции оценили в 100 рублей. Всего в продажу поступят свыше 17 тысяч акций.
Сам аукцион должен пройти 22 февраля, в рамках которого планируется выручить 58 миллионов рублей. Размер задатка для участников достигает 5,8 миллиона рублей.
Причина продажи на данный момент не раскрывается. Добавим, что компания работает в Ворошиловском районе города.
Ранее стало известно, что власти планируют с аукциона реализовать акции «Ростовгоргаза».
До этого появилась информация, что донском регионе продают судостроительное предприятие за 750 миллионов рублей.