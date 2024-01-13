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Published Сегодня, 06:51

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Updated Сегодня, 06:53

Власти в Ростове хотят продать акции управляющей компании за 58 млн рублей

Власти в Ростове хотят продать акции управляющей компании за 58 млн рублей

13 января 2024, 06:51
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону с аукциона хотят продать акции организации «ЮгЖилСервис» за 58 миллионов рублей, сообщили в горадминистрации.

Номинальную стоимость одной акции оценили в 100 рублей. Всего в продажу поступят свыше 17 тысяч акций.

Сам аукцион должен пройти 22 февраля, в рамках которого планируется выручить 58 миллионов рублей. Размер задатка для участников достигает 5,8 миллиона рублей.

Причина продажи на данный момент не раскрывается. Добавим, что компания работает в Ворошиловском районе города.

Власти хотят с аукциона продать акции «Ростовгоргаза»
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Ранее стало известно, что власти планируют с аукциона реализовать акции «Ростовгоргаза».

До этого появилась информация, что донском регионе продают судостроительное предприятие за 750 миллионов рублей.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Продажа#Аукцион#Ростов#Выручка#Городская администрация#Ворошиловский район#Управляющая компания#Акции
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