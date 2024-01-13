Житель Ростовской области погиб в пожаре от отравления продуктами горения

В субботу, 13 января, около 11.29 мск спасателям поступило сообщение о пожаре в селе Развильное на улице Луговой, 10. В ликвидации огня задействовали одну единицу спецтехники и четырех пожарных. Пожар потушили на площади четыре квадратных метра.