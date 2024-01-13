Житель Ростовской области погиб в пожаре от отравления продуктами горения

Posted Сегодня, 11:38
Published Сегодня, 11:38
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Updated Сегодня, 11:40
В субботу, 13 января, около 11.29 мск спасателям поступило сообщение о пожаре в селе Развильное на улице Луговой, 10. В ликвидации огня задействовали одну единицу спецтехники и четырех пожарных. Пожар потушили на площади четыре квадратных метра.
На месте возгорания обнаружили тело 46-летнего мужчины, он отравился продуктами горения.
Предварительной причиной пожара назвали нарушение правил пожарной безопасности во время курения.
Жителям Ростовской области напомнили, что места курения обязательно должны быть оборудованы пепельницами, сигареты обязательно тушить, покидая помещение, кроме того, категорически нельзя ложиться в постель с сигаретой.
Ранее еще два человека погибли из-за курения в Ростовской области на новогодних праздниках.