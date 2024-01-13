rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:38

Published Сегодня, 11:38

Modified Сегодня, 11:40

Updated Сегодня, 11:40

Житель Ростовской области погиб в пожаре от отравления продуктами горения

Житель Ростовской области погиб в пожаре от отравления продуктами горения

13 января 2024, 11:38
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области
Житель Ростовской области погиб в пожаре от отравления продуктами горения
В Ростовской области житель Песчанокопского района стал жертвой пожара, подробности происшествия рассказали в пресс-службе ГУ МЧС региона.

В субботу, 13 января, около 11.29 мск спасателям поступило сообщение о пожаре в селе Развильное на улице Луговой, 10. В ликвидации огня задействовали одну единицу спецтехники и четырех пожарных. Пожар потушили на площади четыре квадратных метра.

На месте возгорания обнаружили тело 46-летнего мужчины, он отравился продуктами горения.

Фото с места трагедииФото с места трагедии
Фото с места трагедии
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

Предварительной причиной пожара назвали нарушение правил пожарной безопасности во время курения.

В Таганроге погибла женщина во время пожара
Узнать подробнее

Жителям Ростовской области напомнили, что места курения обязательно должны быть оборудованы пепельницами, сигареты обязательно тушить, покидая помещение, кроме того, категорически нельзя ложиться в постель с сигаретой.

Ранее еще два человека погибли из-за курения в Ростовской области на новогодних праздниках.

Читайте также:
В Ростове собираются создать девять учебно-консультационных пунктов по ГО и ЧСВ Ростове загорелся старинный дом, построенный в XIX векеСобирала в квартире хлам: пожилая женщина сгорела в Таганроге во время пожара
#Общество#Город#Ростовская область#Надежда Пустяк#Пожар#МЧС#Последние новости Ростова на сегодня#Гибель человека#Песчанокопский район#18+#МЧС России по Ростовской области#Происшествия
Подпишитесь
Бригады четырех городов задействовали в ликвидации аварии в Новочеркасске
Сегодня, 11:18
В Ростове проверяют отопление автобусов из-за морозной погоды
Сегодня, 10:02
В Ростовской области назвали виновников 90% автокатастроф
Сегодня, 09:38
Ростовчанка предстанет перед судом из-за уклонения от уплаты налогов
Сегодня, 09:11
В Новочеркасске подвалы домов затопило водой с фекалиями
Сегодня, 08:01