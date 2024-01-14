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Posted Сегодня, 10:44

Published Сегодня, 10:44

Modified Сегодня, 10:46

Updated Сегодня, 10:46

Из-за сильных морозов температура воды в Азовском море упала до нуля градусов

Антициклон остудил Азовское море в Ростовской области до нуля градусов

14 января 2024, 10:44
Фото: 1MI
Из-за сильных морозов температура воды в Азовском море упала до нуля градусов
Температура воды в Азовском море упала до нуля градусов, сообщает Гидрометцентр России.

Сильные морозы затронули Азовское море в Ростовской области и Краснодарском крае. В акватории зафиксированы осадки в виде снега и дождя, а также усиление ветра до 14 метров в секунду.

Сильные морозы, спровоцированные антициклоном, остудили температуру воды в Таганрогском заливе до нуля градусов. Также в заливе дрейфует лед.

Температура воды в Азовском мореТемпература воды в Азовском море
Температура воды в Азовском море
Фото: Гидрометцентр
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Высота волн в открытой части моря доходит до одного метра.

Ранее стало известно, когда прекратятся заморозки в Ростовской области.

Напомним, сегодня в регионе прогнозируется снегопад.

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