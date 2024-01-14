Антициклон остудил Азовское море в Ростовской области до нуля градусов

Posted Сегодня, 10:44
Published Сегодня, 10:44
Modified Сегодня, 10:46
Updated Сегодня, 10:46
Сильные морозы затронули Азовское море в Ростовской области и Краснодарском крае. В акватории зафиксированы осадки в виде снега и дождя, а также усиление ветра до 14 метров в секунду.
Сильные морозы, спровоцированные антициклоном, остудили температуру воды в Таганрогском заливе до нуля градусов. Также в заливе дрейфует лед.
Высота волн в открытой части моря доходит до одного метра.
Ранее стало известно, когда прекратятся заморозки в Ростовской области.
Напомним, сегодня в регионе прогнозируется снегопад.