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Posted Сегодня, 08:52

Published Сегодня, 08:52

Modified Сегодня, 08:54

Updated Сегодня, 08:54

Крупный пожар произошел на Металлургической в Ростове,

Автосервис рядом со школой вспыхнул в Ростове на Сельмаше. Что там горит?

14 января 2024, 08:52
Фото: МЧС России по Ростовской области
Крупный пожар произошел на Металлургической в Ростове,
Крупный пожар произошел на Металлургической в Ростове, сообщили в региональном управлении МЧС.

Пожар произошел в автосервисе на улице Металлургической, 56 в Ростове. Напротив нее находится лицей №20. Очевидцы сообщают, что причиной задымления стали горящие покрышки.

Дым от пожара виден за несколько километров от его эпицентра. Жители Сельмаша пишут, что чувствуют в воздухе запах жженой резины.

Крупный пожар произошел на Металлургической в Ростове,
Видео: МЧС России по Ростовской области

В региональном управлении МЧС сообщили, что площадь возгорания составляет 100 квадратных метров. Тушением занимаются 22 спасателя и пять единиц техники.

Тушение пожара на МеталлургическойТушение пожара на Металлургической
Тушение пожара на МеталлургическойТушение пожара на Металлургической
Тушение пожара на МеталлургическойТушение пожара на Металлургической
Тушение пожара на Металлургической
Фото: МЧС России по Ростовской области

Информация о происшествии уточняется.

Ранее в центре Ростова-на-Дону сгорел припаркованный у парка автомобиль.

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