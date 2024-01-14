Автосервис рядом со школой вспыхнул в Ростове на Сельмаше. Что там горит?

Posted Сегодня, 08:52
Published Сегодня, 08:52
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Updated Сегодня, 08:54
Пожар произошел в автосервисе на улице Металлургической, 56 в Ростове. Напротив нее находится лицей №20. Очевидцы сообщают, что причиной задымления стали горящие покрышки.
Дым от пожара виден за несколько километров от его эпицентра. Жители Сельмаша пишут, что чувствуют в воздухе запах жженой резины.
В региональном управлении МЧС сообщили, что площадь возгорания составляет 100 квадратных метров. Тушением занимаются 22 спасателя и пять единиц техники.
Информация о происшествии уточняется.
Ранее в центре Ростова-на-Дону сгорел припаркованный у парка автомобиль.