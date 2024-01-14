Белочка прискакала: Росстат назвал число алкогольных психозов в Ростовской области

Так, на конец 2022 года в Ростовской области было зарегистрировано 34,6 тысячи больных алкоголизмом и алкогольными психозами. При этом количество случаев алкоголизма и алкогольных психозов в Ростовской области планомерно снижается. Так, в 2010 году их было зарегистрировано свыше 57 тысяч, в 2019-м — 38,6 тысячи, в 2020-м — 36,3 тысячи, в 2021-м — 34,6 тысячи.