Белочка прискакала: Росстат назвал число алкогольных психозов в Ростовской области

Posted Сегодня, 07:54
Published Сегодня, 07:54
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Updated Сегодня, 07:58
Так, на конец 2022 года в Ростовской области было зарегистрировано 34,6 тысячи больных алкоголизмом и алкогольными психозами. При этом количество случаев алкоголизма и алкогольных психозов в Ростовской области планомерно снижается. Так, в 2010 году их было зарегистрировано свыше 57 тысяч, в 2019-м — 38,6 тысячи, в 2020-м — 36,3 тысячи, в 2021-м — 34,6 тысячи.
В пятерке лидеров также оказались Крым (17,9 тысяч) и Волгоградская область (14,5 тысяч). Немного меньше случаев в Краснодарском крае (12,9 тысяч).
Астраханская область (4,7 тысяч), Адыгея (3,8 тысяч), Калмыкия (1,8 тысяч) и Севастополь (1,3 тысяч) попали в число регионов с наименьшим количеством страдающих алкоголизмом и алкогольными психозами.
Ранее стало известно, что на дорогах Ростовской области за первые дни 2024 года были задержаны более 100 водителей. Их подозревают в употреблении алкоголя за рулем.