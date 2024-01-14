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Published Сегодня, 07:54

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Updated Сегодня, 07:58

Белочка прискакала: Росстат назвал число алкогольных психозов в Ростовской области

Белочка прискакала: Росстат назвал число алкогольных психозов в Ростовской области

14 января 2024, 07:54
Фото: rostovgazeta.ru
Белочка прискакала: Росстат назвал число алкогольных психозов в Ростовской области

Росстат назвал число алкогольных психозов в Ростовской области

Ростовская область возглавила рейтинг регионов ЮФО, где зарегистрировано самое большое количество пациентов с психическими расстройствами, связанными с употреблением алкоголя, следует из данных Росстата.

Так, на конец 2022 года в Ростовской области было зарегистрировано 34,6 тысячи больных алкоголизмом и алкогольными психозами. При этом количество случаев алкоголизма и алкогольных психозов в Ростовской области планомерно снижается. Так, в 2010 году их было зарегистрировано свыше 57 тысяч, в 2019-м — 38,6 тысячи, в 2020-м — 36,3 тысячи, в 2021-м — 34,6 тысячи.

В пятерке лидеров также оказались Крым (17,9 тысяч) и Волгоградская область (14,5 тысяч). Немного меньше случаев в Краснодарском крае (12,9 тысяч).

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Астраханская область (4,7 тысяч), Адыгея (3,8 тысяч), Калмыкия (1,8 тысяч) и Севастополь (1,3 тысяч) попали в число регионов с наименьшим количеством страдающих алкоголизмом и алкогольными психозами.

Ранее стало известно, что на дорогах Ростовской области за первые дни 2024 года были задержаны более 100 водителей. Их подозревают в употреблении алкоголя за рулем.

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