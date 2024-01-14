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Posted Сегодня, 17:05

Published Сегодня, 17:05

Modified Сегодня, 17:07

Updated Сегодня, 17:07

ДТП произошло сегодня днем в Матвеево-Курганском районе

Четверо детей пострадали в ДТП из-за водителя-лихача в Ростовской области

14 января 2024, 17:05
Фото: ГИБДД по Ростовской области
ДТП произошло сегодня днем в Матвеево-Курганском районе
ДТП произошло сегодня днем в Матвеево-Курганском районе, сообщили в управлении ГИБДД по Ростовской области.

Сегодня на трассе «Самбек — Матвеев Курган — Куйбышево» 48-летний водитель минивэна Honda Stepwgn превысил скорость движения, однако не справился с управлением и вылетел с дороги, после чего машина опрокинулась.

В минивэне находились четверо детей. Ребенок 2011 года рождения госпитализирован. Еще трое детей получили травмы, но помощь им смогли оказать на месте.

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Сейчас расследованием инцидента занимаются правоохранительные органы.

Накануне в Волгодонске местная жительница попала в больницу после аварии на перекрестке.

Ранее в Ростовской области эксперты Минтранса назвали виновников 90% автокатастроф.

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