Четверо детей пострадали в ДТП из-за водителя-лихача в Ростовской области

Posted Сегодня, 17:05
Published Сегодня, 17:05
Modified Сегодня, 17:07
Updated Сегодня, 17:07
Сегодня на трассе «Самбек — Матвеев Курган — Куйбышево» 48-летний водитель минивэна Honda Stepwgn превысил скорость движения, однако не справился с управлением и вылетел с дороги, после чего машина опрокинулась.
В минивэне находились четверо детей. Ребенок 2011 года рождения госпитализирован. Еще трое детей получили травмы, но помощь им смогли оказать на месте.
Сейчас расследованием инцидента занимаются правоохранительные органы.
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