Численность медиков в Ростовской области резко сократилась после пандемии

Posted Сегодня, 19:04
Published Сегодня, 19:04
Modified Сегодня, 19:06
Updated Сегодня, 19:06
Росстат опубликовал данные о среднесписочной численности медработников в разных регионах РФ. Имеется ввиду усредненное число специалистов, которые работали в медицинских организациях на протяжении отчетного периода.
Из данных следует, что в Ростовской области в 2022 году численность медработников составляла чуть больше 108 тысяч человек. Обращает внимание, что в 2010 году медиков в регионе было куда больше — 117,6 тысячи человек.
Показатель от года к году снижался. В допандемийный 2019 год в медучреждениях региона работали уже 110 тысяч человек. После 2020 года численность медиков стала падать в среднем на тысячу человек в год.
Также из данных Росстата стало известно, что в Ростовской области зарплаты медиков оказались меньше средней по стране.