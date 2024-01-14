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Posted Сегодня, 19:04

Published Сегодня, 19:04

Modified Сегодня, 19:06

Updated Сегодня, 19:06

Численность медиков в Ростовской области сократилась с момента пандемии

Численность медиков в Ростовской области резко сократилась после пандемии

14 января 2024, 19:04
Фото: Midjourney
Численность медиков в Ростовской области сократилась с момента пандемии
После пандемии в Ростовской области наметился спад среднесписочной численности работников в организациях здравоохранения, следует из данных Росстата.

Росстат опубликовал данные о среднесписочной численности медработников в разных регионах РФ. Имеется ввиду усредненное число специалистов, которые работали в медицинских организациях на протяжении отчетного периода.

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Из данных следует, что в Ростовской области в 2022 году численность медработников составляла чуть больше 108 тысяч человек. Обращает внимание, что в 2010 году медиков в регионе было куда больше — 117,6 тысячи человек.

Показатель от года к году снижался. В допандемийный 2019 год в медучреждениях региона работали уже 110 тысяч человек. После 2020 года численность медиков стала падать в среднем на тысячу человек в год.

Также из данных Росстата стало известно, что в Ростовской области зарплаты медиков оказались меньше средней по стране.

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