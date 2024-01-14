Дело возбудят в Ростовской области после жалобы бойца СВО на воспитание детей

Сам военнослужащий не раз жаловался, что экс-супруга не заботится о детях, и их жизнь и здоровье находятся по угрозой. Однако приставы и органы опеки игнорировали обращения участника СВО. Он ранее рассказывал изданию «Наше время», что бывшая жена не давала ему видеться с сыновьями. В те же дни, когда у отца получалось организовать встречи, он замечал, что мальчики значительно исхудали и практически не разговаривают.