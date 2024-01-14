Дело возбудят в Ростовской области после жалобы бойца СВО на воспитание детей

Posted Сегодня, 11:42
Published Сегодня, 11:42
Modified Сегодня, 11:44
Updated Сегодня, 11:44
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело по факту нарушения прав несовершеннолетних в Ростовской области. Ведомство обратило внимание на публикации в СМИ. Там сообщалось о ненадлежащем воспитании двух несовершеннолетних сыновей участника СВО. Сейчас они проживают с матерью.
Сам военнослужащий не раз жаловался, что экс-супруга не заботится о детях, и их жизнь и здоровье находятся по угрозой. Однако приставы и органы опеки игнорировали обращения участника СВО. Он ранее рассказывал изданию «Наше время», что бывшая жена не давала ему видеться с сыновьями. В те же дни, когда у отца получалось организовать встречи, он замечал, что мальчики значительно исхудали и практически не разговаривают.
Уголовное дело будет на контроле в центральном аппарате СК. О ходе его расследования Бастрыкину будет докладывать лично руководитель СУ СК России по Ростовской области Аслан Хуадэ.
Ранее ростовский депутат Александр Бородай показал, как отдыхают бойцы СВО между боями.