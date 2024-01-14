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Published Сегодня, 11:42

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Updated Сегодня, 11:44

Дело возбудят в Ростовской области после жалобы бойца СВО на воспитание детей

Дело возбудят в Ростовской области после жалобы бойца СВО на воспитание детей

14 января 2024, 11:42
Фото: 1MI
Дело возбудят в Ростовской области после жалобы бойца СВО на воспитание детей
Уголовное дело возбуждено после жалобы участника СВО на ненадлежащее воспитание его детей экс-супругой, рассказали в пресс-службе СК РФ.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело по факту нарушения прав несовершеннолетних в Ростовской области. Ведомство обратило внимание на публикации в СМИ. Там сообщалось о ненадлежащем воспитании двух несовершеннолетних сыновей участника СВО. Сейчас они проживают с матерью.

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Сам военнослужащий не раз жаловался, что экс-супруга не заботится о детях, и их жизнь и здоровье находятся по угрозой. Однако приставы и органы опеки игнорировали обращения участника СВО. Он ранее рассказывал изданию «Наше время», что бывшая жена не давала ему видеться с сыновьями. В те же дни, когда у отца получалось организовать встречи, он замечал, что мальчики значительно исхудали и практически не разговаривают.

Уголовное дело будет на контроле в центральном аппарате СК. О ходе его расследования Бастрыкину будет докладывать лично руководитель СУ СК России по Ростовской области Аслан Хуадэ.

Ранее ростовский депутат Александр Бородай показал, как отдыхают бойцы СВО между боями.

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#Общество#Новости#Виктория Прутковская#Ростов-на-Дону#Спецоперация#Дети#Уголовное дело#Следственное управление СК РФ по Ростовской области#Происшествия
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