Детсад и поликлиника: Темерник в Ростове на сутки оставят без воды из-за новостройки

Posted Сегодня, 07:40
Published Сегодня, 07:40
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Updated Сегодня, 07:42
С 08.30 вторника, 16 января, до 09.00 среды, 17 января, водоснабжение ограничат в границах улиц Миронова, Лелюшенко и Думенко. Также без воды останется детский сад №33 и поликлиника №4 на Миронова.
Причиной неудобств стало подключение к водопроводному коллектору новостройки.
Тем временем новые отключения электроснабжения произошли в Ростове и Азове 14 января. Свет пропадал и накануне вечером. Без электричества остались жители сразу нескольких районов Ростова. Отключения связывают с технологическим сбоем в высоковольтных сетях.
Напомним также, что с 15 января в Ростове пройдут и плановые отключения света. RostovGazeta рассказала, каких улиц и домов коснутся ограничения.
Ранее сообщалось, что в Ростовской области ожидается резкое потепление на 32 градуса.