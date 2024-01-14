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Published Сегодня, 07:40

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Updated Сегодня, 07:42

Темерник в Ростове на сутки оставят без холодной воды

Детсад и поликлиника: Темерник в Ростове на сутки оставят без воды из-за новостройки

14 января 2024, 07:40
Фото: 1MI
Темерник в Ростове на сутки оставят без холодной воды

Темерник в Ростове на сутки оставят без воды из-за новостройки 17 января

Из-за подключения новостройки к водопроводному коллектору несколько домов на Северном на сутки останутся без воды, сообщил ростовский водоканал.

С 08.30 вторника, 16 января, до 09.00 среды, 17 января, водоснабжение ограничат в границах улиц Миронова, Лелюшенко и Думенко. Также без воды останется детский сад №33 и поликлиника №4 на Миронова.

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Причиной неудобств стало подключение к водопроводному коллектору новостройки.

Тем временем новые отключения электроснабжения произошли в Ростове и Азове 14 января. Свет пропадал и накануне вечером. Без электричества остались жители сразу нескольких районов Ростова. Отключения связывают с технологическим сбоем в высоковольтных сетях.

Напомним также, что с 15 января в Ростове пройдут и плановые отключения света. RostovGazeta рассказала, каких улиц и домов коснутся ограничения.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области ожидается резкое потепление на 32 градуса.

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