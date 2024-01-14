Экраны для планирования маршрута установят на границе Ростовской области и ЛНР

Posted Сегодня, 13:48
Published Сегодня, 13:48
Modified Сегодня, 13:48
Updated Сегодня, 13:48
Специализированные экраны с указанием времени в пути до того или иного пункта пропуска установят на территории ЛНР на подъездах к пунктам пропуска Донецк (Изварино) и Новошахтинск. Они помогут водителям спланировать свой путь таким образом, чтобы не потерять время в заторах.
Также рассматривается возможность уже в этом году отремонтировать дорожное покрытие на территории нескольких КПП на границе ЛНР с другими регионами, в том числе с Ростовской областью.
Ранее рабочие восстановили трассу вдоль Азовского моря из Ростовской области в Крым.