Экраны для планирования маршрута установят на границе Ростовской области и ЛНР

Специализированные экраны с указанием времени в пути до того или иного пункта пропуска установят на территории ЛНР на подъездах к пунктам пропуска Донецк (Изварино) и Новошахтинск. Они помогут водителям спланировать свой путь таким образом, чтобы не потерять время в заторах.