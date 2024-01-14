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Published Сегодня, 13:48

Modified Сегодня, 13:48

Updated Сегодня, 13:48

Экраны для планирования маршрута установят на границе Ростовской области и ЛНР

Экраны для планирования маршрута установят на границе Ростовской области и ЛНР

14 января 2024, 13:48
Фото: 1MI
Экраны для планирования маршрута установят на границе Ростовской области и ЛНР
В текущем году экраны для оптимального планирования маршрута появятся на границе Ростовской области, сообщили в ФГКУ «Росгранстрой».

Специализированные экраны с указанием времени в пути до того или иного пункта пропуска установят на территории ЛНР на подъездах к пунктам пропуска Донецк (Изварино) и Новошахтинск. Они помогут водителям спланировать свой путь таким образом, чтобы не потерять время в заторах.

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Также рассматривается возможность уже в этом году отремонтировать дорожное покрытие на территории нескольких КПП на границе ЛНР с другими регионами, в том числе с Ростовской областью.

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