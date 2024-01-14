Итоги недели: морозы вызвали коллапс на М-4, пока Новочеркасск тонул в фекалиях

Posted Сегодня, 13:45
Published Сегодня, 13:45
Modified Сегодня, 13:48
Updated Сегодня, 13:48
Правительство региона опубликовало «Стратегию социально-экономического развития Ростовской области на период до 2030 года». В документе утверждается, что через шесть лет средняя зарплата в области составит 74,6 тысячи рублей.
Сейчас средняя сумма доходов на одного жителя региона чуть превышает 50 тысяч рублей. С 2021 года она выросла на 8,4%.
При этом в документе оптимистично утверждается, что в регионе к 2030 году изменится тенденция естественной убыли населения. Власти ожидают, что население начнет стабильно расти.
В Новочеркасске несколько дней не могут устранить аварию на канализационном коллекторе. Из-за нее в городе ввели режим ЧС.
В течение практически недели город затапливало нечистотами. Они дошли до подвалов домов. Работы осложнялись сильными морозами, а также необходимостью согласовывать действия с РЖД. Дело в том, что рядом с коллектором расположены железнодорожные коммуникации.
В устранении аварии участвуют больше ста специалистов, в том числе из других городов региона. Власти заверяют, что отключать водоснабжение и теплоснабжение в Новочеркасске не будут. Контроль за ситуацией в городе взял губернатор Василий Голубев.
На этой неделе в Ростовской области значительно похолодало. Температура воздуха местами на севере региона упала до -27 градусов. Также на область обрушились обильные снегопады.
Из-за комплекса этих метеорологических явлений на трассе М-4 «Дон» ухудшилась видимость, также там стали образовываться пробки. Гололед спровоцировал также несколько аварий.
Заторы на трассе превышали 15 километров. У водителей заканчивался бензин. Путь от Каменска до Ростова растянулся во времени до восьми часов. По дороге стали открывать пункты обогрева.
Из-за сложившейся ситуации вводились ограничения на движение транспорта на участке М-4 «Дон» между Каменском-Шахтинским и Шахтами. После стабилизации ситуации на трассе их сняли.