Климатолог Иошпа сообщил, какую погоду ждать в Ростове во второй половине января

Posted Сегодня, 14:05
Published Сегодня, 14:05
Modified Сегодня, 14:37
Updated Сегодня, 14:37
Климатолог Александр Иошпа в эфире «Дон ТР» заявил, что небольшие морозы сохранятся в регионе до 20 января. Затем начнется постепенное потепление. Иошпа уточнил, что в целом погода в январе будет чуть ниже климатической нормы.
Он также добавил, что температура воздуха в конце текущего месяца и начале следующего будет зависеть от сибирского антициклона. Если он усилится, то стоит ждать сильных морозов в Ростовской области.
Эксперт предупредил и об усилении ветра до 20 метров в секунду и о снегопадах.
Ранее сообщалось, что в Ростове проверяют отопление автобусов из-за морозной погоды.