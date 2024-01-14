Климатолог Иошпа сообщил, какую погоду ждать в Ростове во второй половине января

Климатолог Александр Иошпа в эфире «Дон ТР» заявил, что небольшие морозы сохранятся в регионе до 20 января. Затем начнется постепенное потепление. Иошпа уточнил, что в целом погода в январе будет чуть ниже климатической нормы.