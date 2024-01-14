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Posted Сегодня, 14:05

Published Сегодня, 14:05

Modified Сегодня, 14:37

Updated Сегодня, 14:37

Климатолог Иошпа заявил, какую погоду ждать в Ростове во второй половине января

Климатолог Иошпа сообщил, какую погоду ждать в Ростове во второй половине января

14 января 2024, 14:05
Фото: Midjourney
Климатолог Иошпа заявил, какую погоду ждать в Ростове во второй половине января
Самую низкую температуру января в этом году жители Ростова, вероятно, уже пережили, заявил климатолог Александр Иошпа.

Климатолог Александр Иошпа в эфире «Дон ТР» заявил, что небольшие морозы сохранятся в регионе до 20 января. Затем начнется постепенное потепление. Иошпа уточнил, что в целом погода в январе будет чуть ниже климатической нормы.

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Он также добавил, что температура воздуха в конце текущего месяца и начале следующего будет зависеть от сибирского антициклона. Если он усилится, то стоит ждать сильных морозов в Ростовской области.

Эксперт предупредил и об усилении ветра до 20 метров в секунду и о снегопадах.

Ранее сообщалось, что в Ростове проверяют отопление автобусов из-за морозной погоды.

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